Szó szerint minden nyomot eltűntettek Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin pekingi találkozójáról

Miután Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin több mint két órás megbeszélést tartott Pekingben, az észak-koreai vezető munkatársai gondosan eltüntették minden olyan tárgyat, amit Kim megérintett. Alekszandr Junasev, a Kreml tudósítója szerint

„a tárgyalások befejezése után az Észak-Korea vezetőjét kísérő személyzet gondosan eltüntette Kim jelenlétének minden nyomát”.

A szék háttámláját, karfáját, a poharát és a kávézóasztalt is alaposan letisztították.

Az intézkedések célja, hogy elrejtsék Kim egészségi állapotára vonatkozó információkat. Michael Madden, az amerikai Stimson Center Észak-Korea-szakértője kifejtette: „A külön mellékhelyiség és a kötelező szemeteszsákok […] arra szolgálnak, hogy még egy baráti külföldi hírszerző szolgálat se tudjon mintát szerezni és elemezni.”

Hasonló óvintézkedések korábban is megfigyelhetők voltak, például a 2019-es Hanoi-csúcson, amikor Kim testőrei órákon át takarították a hotelszobát. Az észak-koreai vezető minden külföldi útján saját toalettjét szállítja magával, hogy „ne maradjon hátra semmilyen biológiai nyom” – mutatott rá Madden. Ezek az extrém biztonsági protokollok azt jelzik, hogy Észak-Korea még szövetségesi környezetben sem bízik meg teljesen.

Kiemelt kép: Kim Dzsongün észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke (j) Hszi Csin-ping kínai elnök (k) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j3) társaságában érkezik a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlére Pekingben 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/AP/KCNA/Észak-koreai kormány)