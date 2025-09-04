Európában tevékenykedő, szexuális kizsákmányolással foglalkozó bűnözőket fogtak el brazil és ír rendőrök

Dél-amerikai áldozatok szexuális kizsákmányolása céljából végzett emberkereskedelemmel foglalkozó bűnözői hálózat nyolc tagját állították elő Brazíliában és Írországban – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

A hágai közlemény szerint az Írországban és több uniós tagállamban aktív, főként brazil állampolgárokból álló bűnözői csoport tagjait több száz áldozat kizsákmányolásával gyanúsítják. A bűnözőikkel szemben emellett okirathamisítás, pénzmosás és egyéb pénzügyi és gazdasági bűncselekmény elkövetésének ügyében indítottak eljárást.

A 2017 óta aktív, Brazíliában és főként Írországban működő hálózat tagjai dél-amerikai nőket kényszerítettek szexuális tevékenységre a világ számos országában, köztük Írországban. A nyomozók becslése szerint a bűncselekménnyel több millió euró illegális hasznot termeltek.

A nyomozati tevékenységek még folyamatban vannak

– közölték.

Az akció napján 33 házkutatást tartottak, 29-et Brazíliában és négyet Írországban, amelyek 8 bandatag előállításához vezettek. Négy gyanúsítottat Brazíliában és szintén négyet Írországban vették őrizetbe.

Az akció során 28 dél-amerikai származású áldozatot azonosítottak, a többiek azonosítása folyamatban van

– tájékoztattak.

A házkutatások hat luxusautó, luxusórák, digitális berendezések és dokumentumok lefoglalásához, valamint legalább 50 ezer euró értékben kriptovaluta elkobzásához és több bankszámla zárolásához vezettek – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. Rendőrök a Monte Cristo börtön (PAMC) előtt, az észak-brazíliai Roraima állambeli Boa Vistában (Fotó: MTI/EPA/José Ferreza)