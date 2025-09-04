Putyin ultimátumot adott Ukrajnának: Befejezitek a háborút tárgyalásokkal vagy én fogom erővel

Vlagyimir Putyin szerdán közölte Kijevvel, hogy van esély a háború befejezésére tárgyalások útján, „ha a józan ész kerekedik felül”. Hangsúlyozta azonban, hogy bár ezt az utat részesítené előnyben, készen áll fegyverrel is véget vetni a konfliktusnak, ha ez az egyetlen lehetőség.

Az orosz elnök Pekingben beszélt erről a Győzelem Napja parádé alkalmából tett látogatása végén, amelynek során megállapodást kötött egy új gázvezeték építéséről Kína felé. Putyin úgy fogalmazott, „bizonyos fényt lát az alagút végén”, tekintettel arra, hogy szerinte az Egyesült Államok őszinte erőfeszítéseket tesz a második világháború óta Európa legnagyobb szárazföldi háborújának rendezésére – írja a Reuters.

„Úgy tűnik számomra, hogy ha a józan ész felülkerekedik, akkor lehetséges lesz megegyezni egy elfogadható megoldásban a konfliktus lezárására. Ez az én feltételezésem”

– mondta újságíróknak.

„Különösen azért, mert látjuk a jelenlegi amerikai adminisztráció, Donald Trump elnök kormányának hozzáállását, és nemcsak a nyilatkozataikat, hanem őszinte vágyukat is, hogy megtalálják a megoldást.”

„Úgy gondolom, hogy bizonyos fény látszik az alagút végén. Majd meglátjuk, hogyan alakul a helyzet” – folytatta, majd kiemelte, ellenkező esetben „fegyverrel kell megoldanunk minden előttünk álló feladatot”.

Putyin ugyanakkor nem mutatott hajlandóságot arra, hogy enyhítsen régóta hangoztatott követelésein, köztük azon, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozásról, valamint szüntesse meg azt, amit Moszkva az orosz ajkúakkal szembeni diszkriminációnak nevez. Azt mondta, kész tárgyalni Volodimir Zelenszkijjel, ha az ukrán elnök Moszkvába érkezik, majd hozzátette, bármilyen találkozónak alaposan előkészítettnek kell lennie, és kézzelfogható eredményt kell hoznia.

Reagálva a moszkvai találkozóra, Ukrajna külügyminisztere „elfogadhatatlannak” nevezte, hogy az orosz főváros legyen egy ilyen találkozó helyszíne.

Kapcsolódó tartalom Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel, figyelmeztet az ukrán külügyminiszter

Közel, mégis oly távol a tárgyalás

Zelenszkij továbbra is szorgalmazza, hogy találkozzon Putyinnal egy lehetséges megállapodás feltételeinek megvitatására, még ha a két fél álláspontja jelentősen el is tér. Az ukrán elnök felszólította Washingtont, hogy vessen ki további szankciókat Oroszországra, ha Putyin nem egyezik bele a találkozóba.

Trump – aki a békemegállapodás közvetítésén dolgozik – szintén kifejezte szándékát, hogy a két vezető találkozzon. Ugyanakkor fenyegetőzött, de még nem vezetett be másodlagos szankciókat Oroszországgal szemben.

Oroszország eközben azt állítja, hogy négy ukrán régiót annektált, amit Kijev és a legtöbb nyugati ország illegális földfoglalásnak tart, amelyet gyarmati stílusú hódító háború támogat.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai látogatásának végén tartott pekingi sajtóértekezleten 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov)