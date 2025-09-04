Portugáliában nemzeti gyásznapot tartanak a lisszaboni sikló tragédiát követően

A hatóságok vizsgálat indítását jelentette be, miután a híres Gloria siklóvasút kocsija, amely a Rossio teret köti össze a Bairro Alto és a Principe Real negyeddel, felborult. Az okok még nem ismertek.

A közösségi médiában megjelent képek azt mutatják, hogy a siklóvasút teljesen szétroncsolódott, falnak ütközött és füstfelhő borítja, miután úgy tűnik, nem tudta bevenni a kanyart az utca alján.

Fifteen killed and 20 injured after Lisbon’s Gloria funicular train derailed. Follow: https://t.co/7Dg3b41PJ5 pic.twitter.com/6eVGwFtpvu — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 3, 2025

Az összes áldozatot megtalálták – közölte a sajtóval kora este Tiago Augusto, a mentőszolgálat vezetője, hozzátéve, hogy az áldozatok között külföldiek is vannak, de nem tudta megmondani, hogy melyik országból származnak.

A siklókocsi, amelynek befogadóképessége mintegy negyven fő, a portugál fővárost látogató turisták körében nagyon népszerű.

„Ez egy olyan tragédia, amely még soha nem történt meg városunkban” – fogalmazott Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere.

A siklót a francia-portugál mérnök Raoul Mesnier du Ponsard építette, és 1885-ben avatták fel. 1915-től villamosították.

A baleset egyik szemtanúja a SIC helyi tévé csatornának elmondta, hogy látta, ahogy a siklóvasút „teljes sebességgel” lefelé száguldott a meredek lejtőn, ahol naponta közlekedik, majd nekicsapódott egy épületnek:

„Hatalmas erővel nekivágódott egy épületnek, és összeroskadt, mint egy kartondoboz, nem volt, ami fékezze” – mesélte a nő.

🇵🇹 Portugal: 15 people died and 18 were injured in an accident involving the famous Gloria funicular in Lisbon, which derailed and overturned. According to the Portuguese newspaper Observador, the railway’s suspension cable broke, causing the train to lose control and crash into… pic.twitter.com/VUrpYFBgRf — Jeff George ™ (@jhon_odey) September 3, 2025

A portugál főváros közlekedését irányító Carris vállalat azonnal reagált a történtekre, és szavatolta, hogy „minden karbantartási eljárásrendet végrehajtottak, különösen az általános karbantartást, amelyet négyévente végeznek, és (utoljára) 2022-ben, valamint a kétévente végzett közbenső karbantartást is, amelyet legutóbb 2024-ben”.

„A havi, heti és napi karbantartási programokat szigorúan betartották” – biztosította a vállalat, hozzátéve, hogy a hatóságokkal közösen vizsgálatot indítottak a tragédia okainak megállapítására.

Kiemelt kép: Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes)