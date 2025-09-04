Össze-vissza beszél a bolgár kormány a Von der Leyen gépét ért GPS-jelzavarásról

Bulgária ellentmondásos nyilatkozatai után most ismét változtatta álláspontját Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-zavarásával kapcsolatban, miután először tagadták, majd elismerték, hogy a zűrzavarok előfordulhattak, Moszkvát hibáztatva az incidenst követően – írja a Politico.

A hirado.hu felületén is beszámoltunk arról, hogy megzavarhatták Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-rendszerét, amikor múlt héten Bulgáriába látogatott. A bolgár hatóságok kezdetben orosz beavatkozásra gyanakodtak, valamint hasonlóképpen írta le a helyzetet a Financial Times is az üggyel foglalkozó cikkében. A Kreml azonban gyorsan tagadta, hogy köze lenne az Európai Bizottság elnökének repülőgépének műholdas navigációs rendszeréhez kötödő meghibásodáshoz.

„Nem helytálló az értesülésük”

– így reagált Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a Financial Timesban leírtakra. Nemsokkal később pedig egyre inkább elkezdtek sokasodni azok a jelek, amelyek cáfolhatják az orosz támadásról szóló narratívát. A Flightradar 24 repüléskövető oldal például azt közölte: nem észlelték azt, hogy a gép GPS-ét megzavarták volna, és az sem igaz, amit a Financial Times írt az állítólagos támadásról.

The transponder signal transmitted by the aircraft contains a NIC value.

The NIC value encodes the quality and consistency of navigational data received by the aircraft.

Flightradar24 is using these NIC values to create the GPS jamming map at https://t.co/Ngz8eE1rlM

The flight… https://t.co/cxlZMpRzFH — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

A repüléskövető alkalmazás szerint a felszállástól a leszállásig mért NIC-értékek nem jelezték jelvesztést (holott más GPS-zavarásos incidenseknél ez rendszerint így szokott lenni).

„Az Ursula von der Leyennel felszálló járat jó NIC-értéket mutatott a felszállástól a leszállásig”

– írták.

Hol elismeri, hol cáfolja az orosz beavatkozást a bolgár kormány

A Politico brüsszeli kiadása szerint már a bolgár kormány sem ragaszkodik korábbi álláspontjához, miszerint Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-ét megzavarták volna. A portál arról ír, a bolgár miniszterelnök, Roszen Zseljazkov a parlamentben csütörtök reggel kijelentette, hogy

„a Bizottság elnökének repülőgépét nem zavarták meg, csupán részleges jelkimaradás történt”.

Hozzátette, ilyet gyakran lehet tapasztalni sűrűn lakott területek felett. Grozdan Karadzsov közlekedési miniszter is hasonlóan nyilatkozott, mondván, hogy

„nincs egyetlen tény sem, ami alátámasztaná azt az állítást, hogy a GPS-jel letiltása érintette volna a repülőgépet”

– emelte Karadzsov egy tévés interjúban.

Pár órával később azonban a kormány ismét megváltoztatta álláspontját. Zseljazkov egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy

„információs zűrzavar alakult ki: kérdések, tények és körülmények úgy lettek értelmezve, hogy azok a bolgár intézményeket hozzák kellemetlen helyzetbe.”

Ezt követően utasította a Polgári Légügyi Hatóságot, hogy végezzenek további vizsgálatokat a repülőgép fedélzeti rendszerein.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)