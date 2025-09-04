Margot Robbie új filmje megbotránkoztathatja a klasszikusok rajongóit: zavarba ejtő előzetest kapott az Üvöltő szelek

Emerald Fennell, az Oscar-díjas Ígéretes fiatal nő írója és rendezője ismét a figyelem középpontjába került: legújabb filmje, az Üvöltő szelek (Wuthering Heights) radikális újraértelmezése nemcsak a klasszikus irodalom, hanem a modern filmes világ rajongóit is izgalomba hozta. A most megjelent első előzetes alapján a film nem csupán Emily Brontë örökérvényű történetét meséli újra, hanem egy sokkal erotikusabb és provokatívabb megközelítést kínál.

A főszerepekben Margot Robbie (Catherine) és Jacob Elordi (Heathcliff) látható, akik Fennell korábbi filmjéhez hasonlóan ezúttal is a határokat feszegetik. A szereplőgárdát Hong Chau, Martin Clunes, valamint az ifjú tehetség, Owen Cooper egészíti ki.

A projekt körül már a bejelentés pillanatában hatalmas volt az érdeklődés: a Saltburn sikere után több streamingóriás is versenybe szállt a jogokért. Végül a Warner Bros szerezte meg a filmet, mindössze 80 millió dollárért, míg a Netflix állítólag 150 milliót is hajlandó lett volna fizetni – írja a The Guardian.

Fennell és Robbie azonban ragaszkodtak a mozis forgalmazáshoz.

A film első tesztvetítései vegyes visszhangot váltottak ki: egyes nézők „agresszíven provokatívnak” és „hangulatában nyersnek” nevezték a produkciót. Egyes beszámolók szerint az egyik jelenetben egy nyilvános akasztás során különösen sokkoló pillanatnak lehetünk tanúi – ez is jelzi, hogy Fennell nem fél tabukat döntögetni.

Az elmúlt napokban az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok nagyvárosaiban feltűntek a film plakátjai is, melyeken a sokatmondó szlogen szerepel:

„Őrületbe kergetsz”.

Margot Robbie 2023 nyarán a Barbie sikerfilmjével tarolt, és hamarosan Colin Farrell oldalán lesz látható az A Big Bold Beautiful Journey című fantasyban. Jacob Elordi, akit az Eufória című sorozatban ismert meg a világ, az utóbbi időben olyan filmekben tűnt fel, mint a Priscilla vagy az On Swift Horses, és hamarosan Guillermo del Toro Frankenstein-adaptációjában is szerepelni fog.

Elordi egy korábbi interjúban elismeréssel beszélt a forgatásról:

„A színészi alakítások lélegzetelállítóak. Ez egy valódi, epikus szerelmi történet. A látvány, a forgatókönyv, a jelmezek – minden gyönyörű.”

A Heathcliff szerepére választott Elordi személye azonban vitákat is kiváltott: sokan kifogásolják, hogy a regényben a karakter sötétebb bőrszínnel van leírva. A szereplőválogatásért felelős Karmel Cochrane védelmébe vette a döntést:

„Volt olyan Instagram-komment, amely szerint engem le kéne lőni.

De előbb nézzék meg a filmet, és utána döntsenek. Ez csak egy könyv, nem valós történet – ez művészet.”

Az Üvöltő szelek új változata nem az első filmadaptáció: a történet korábban olyan rendezők kezei alatt is megelevenedett, mint William Wyler (1939) és Andrea Arnold (2011). Az Emerald Fennell-féle verzió bemutatója 2026. február 14-én, Valentin-napon várható.

Kiemelt kép: Margot Robbie ausztrál színésznő (Fotó: MTI/EPA/Allison Dinner)