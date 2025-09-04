Lebontják a Star Wars homokkúszóit ihlető legendás szállodát

Lebontják a Tuniszban lévő Hotel du Lac nevű híres szállodát, amely a többi között a Csillagok háborúja című film homokkúszóit is ihlette.

A Raffaele Contigiani olasz építész tervezte, fordított piramis alakú szálloda immár 25 éve elhagyatott. Az épület 2011-ben egy líbiai befektetési csoport kezébe került, amely eredetileg újra kívánta nyitni, azonban az egykori szálloda rossz állapotban lévő alapja miatt megváltoztatta terveit, és – az aktivisták évek óta tartó tiltakozása ellenére – már meg is kezdte a legfelső emelet lebontását.

A szálloda sokáig a brutalista építészet egyik szimbólumának számított Tunéziában, megihletve a Csillagok Háborúja készítőit is, akik egyébként az 1977-es, eredeti film egy részét is az észak-afrikai országban forgatták.

