Kövér László részvétét fejezte ki a portugál házelnöknek a lisszaboni siklóvasút-baleset miatt

Kövér László, az Országgyűlés elnöke részvétét fejezte ki José Pedro Aguiar-Brancó portugál házelnöknek a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesete miatt – tájékoztatta Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.

Kövér László a gyásztáviratában azt írta:

„mély megrendüléssel értesültem a lisszaboni Elevador da Glória tragikus balesetéről, amely számos emberéletet követelt. Engedje meg, hogy a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezzem ki Önnek, az áldozatok családtagjainak, valamint a portugál nemzetnek a gyász e pillanataiban.”

„Kérem, Elnök Úr, fogadja legmélyebb részvétemet és őszinte nagyrabecsülésemet” – fogalmazott Kövér László.

Tizenöt életet követelt a siklóvasút-baleset

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt szerda délután kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és további 18 ember megsérült.

A tragédia miatt Portugáliában csütörtökön nemzeti gyásznapot tartanak, a hatóságok vizsgálat indítását jelentették be.

Kiemelt kép: Tizennyolc ember hunyt el a lisszaboni siklóbalesetben (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes)