Két légi eszköz megsértette Lengyelország légterét – közölte a vezérkari főnök

Két légi eszköz megsértette Lengyelország légterét keleti irányból, emiatt lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel – erősítette meg szerdai sajtóértekezletén Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnök. Hozzátette: a légtérsértésnek „nem lett következménye”, a lengyel légvédelem „teljes ellenőrzés alatt tartotta a helyzetet”.

A szerdára virradóra történt incidenst először aznap este Karol Nawrocki lengyel elnök említette a washingtoni látogatása során a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak adott interjúban.

„Sajnos volt egy olyan helyzet, amikor kétszer is megsértették a lengyel légteret”

– erősítette meg csütörtöki sajtóértekezletén Kukula. Hozzátette: a légtérsértésnek „nem lett következménye”, a lengyel légvédelem „teljes ellenőrzés alatt tartotta a helyzetet”.

Újságírói kérdésre a vezérkari főnök kifejtette:

két drónról volt szó, amelyek egy idő után elhagyták a lengyel légteret.

A lengyel hadsereg „bizonyos jó következtetéseket vont le”, miután augusztus végén Kelet-Lengyelországban lezuhant és felrobbant egy orosz drón – idézte fel Kukula.

Közölte: a lengyel légvédelem az utóbbi napokban „jelentős többleteszközöket” vetett be, a szerda éjjeli légvédelmi műveletbe a holland misszió keretében Lengyelországban szeptember elejétől állomásozó F-35-ös vadászgép is bekapcsolódott.

