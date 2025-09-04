Két légi eszköz megsértette Lengyelország légterét – közölte a vezérkari főnök

A szerdára virradóra történt incidenst először aznap este Karol Nawrocki lengyel elnök említette a washingtoni látogatása során a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak adott interjúban.
„Sajnos volt egy olyan helyzet, amikor kétszer is megsértették a lengyel légteret”
– erősítette meg csütörtöki sajtóértekezletén Kukula. Hozzátette: a légtérsértésnek „nem lett következménye”, a lengyel légvédelem „teljes ellenőrzés alatt tartotta a helyzetet”.
Újságírói kérdésre a vezérkari főnök kifejtette:
két drónról volt szó, amelyek egy idő után elhagyták a lengyel légteret.
A lengyel hadsereg „bizonyos jó következtetéseket vont le”, miután augusztus végén Kelet-Lengyelországban lezuhant és felrobbant egy orosz drón – idézte fel Kukula.
Közölte: a lengyel légvédelem az utóbbi napokban „jelentős többleteszközöket” vetett be, a szerda éjjeli légvédelmi műveletbe a holland misszió keretében Lengyelországban szeptember elejétől állomásozó F-35-ös vadászgép is bekapcsolódott.
Kiemelt kép: Egy NATO F-35-ös vadászgép (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)