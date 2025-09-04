Jichák Hercog izraeli elnökkel találkozott XIV. Leó pápa

Biztosította az izraeli államfő XIV. Leó pápát csütörtöki vatikáni audienciáján afelől, hogy Izrael elkötelezett a Szentföldön élő keresztény közösségek biztonságának garantálása mellett.

Jichák Hercog izraeli elnök a találkozót követően az X-en azt írta: Izrael „várva várja a napot, amikor a Közel-Kelet népei, Ábrahám gyermekei békében, együttműködésben és reménnyel telve fognak együtt élni”. Hozzátette: Izrael minden lehetőt megtesz a Hamász palesztin terrorszervezet fogságában levő túszok kiszabadítása érdekében.

„Minden hívő és jószándékú vezetőnek egységesen szorgalmaznia kell azt, hogy a térség jobb jövője érdekében első és alapvető lépésként el kell engedni a túszokat”

– írta Hercog.

A Vatikán közleménye szerint a megbeszélésen a térség békéjéről és stabilitásáról tanácskoztak és arról, hogyan lehetne garantálni a palesztin nép jövőjét. Ennek kapcsán a Szentszék megerősítette: álláspontja szerint a kétállami rendezés a jelenlegi háború egyetlen megoldási lehetősége. A felek reményüket fejezték ki, hogy a tárgyalások hamarosan újrakezdődhetnek, és bátor döntésekkel és a nemzetközi közösség támogatásával sikerül biztosítani a túszok szabadulását, a tartós tűzszünetet, a segélyszállítmányok célba juttatását, illetve a humanitárius jog, valamint mindkét nép legitim törekvéseinek tiszteletben tartását. Az izraeli államfő hivatala az audiencia előtt azt közölte: Jichák Hercog a katolikus egyházfő meghívására érkezett a Vatikánba.

Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője közölte: az izraeli államfő kérte a találkozót. „A Szentszék gyakorlata az, hogy teljesíti az állam- és kormányfők pápai audienciára vonatkozó kéréseit, a Vatikán maga nem szokott meghívásokat küldeni” – tette hozzá Bruni kedden.

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa (j) magánkihallgatáson fogadja Jichák hercog izraeli elnököt a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. szeptember 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média)