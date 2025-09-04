Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt Pekingben Robert Fico

Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tartott találkozót, ahol Hszi reményét fejezte ki, hogy Szlovákia továbbra is segíteni fogja Kínát az európai kapcsolatainak építésében és fejlődésében – jelentette a kínai állami média.

„A nemzetközi közösségnek minden eddiginél nagyobb szüksége van az egységre és az együttműködésre” – mondta Hszi Ficónak, aki szerdán az egyetlen európai uniós vezetőként vett részt a pekingi győzelem napi parádén. Kína hajlandó megerősíteni a magas szintű kapcsolatokat Szlovákiával, és aktívan előmozdítaná a gyakorlati együttműködést olyan területeken, mint az új energia, az infrastruktúra és a logisztika – mondta Hszi.

„Szlovákia nagy jelentőséget tulajdonít Kínával való kapcsolatainak, és készen áll a kormányzási tapasztalok cseréjének elmélyítésére, a különböző területeken való együttműködés erősítésére, valamint arra, hogy több kínai vállalkozást fogadjon befektetésre és üzleti tevékenységre Szlovákiában” – idézte a kínai média Ficót.

„Szlovákia hajlandó szoros kommunikációt és koordinációt fenntartani Kínával, és aktívan dolgozni a globális kormányzási rendszer reformján és fejlesztésén”

– tette hozzá a szlovák vezető.

Fico és Hszi legutóbb május 9-én, a második világháború végének 80. évfordulóját megünneplő katonai parádén találkozott Moszkvában. A szlovák miniszterelnök kedd óta tartózkodik Pekingben, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök (b3) és Robert Fico szlovák miniszterelnök (j2) megbeszélést folytat a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2025. szeptember 4-én. Fico a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség alkalmából tartózkodik a kínai fővárosban. (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Lintao Csang)