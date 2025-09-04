Három díjat nyertek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián Bulgáriában

Két ezüst- és egy bronzéremmel tért haza a magyar csapat a Bulgáriában augusztus 29. és szeptember 4. között megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpiáról (EJOI) – közölte a Neumann Társaság az MTI-vel csütörtökön.

Közleményük szerint az idei informatikai diákolimpiai szezon utolsó rendezvényére 24 országból érkeztek 15 év alatti diákok, akik fejlett algoritmikus gondolkodást igénylő feladatokban mérték össze tudásukat.

A 96 induló közül Aravin Péter (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) és Takács András (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, jelenleg: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) diákja egyaránt ezüstérmet szerzett, míg Pájer Levente (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) bronzérmes helyezést ért el.

Rajtuk kívül kiválóan szerepelt Miszori Márton (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) is.

A magyar EJOI-csapat vezetője Szabó Zsanett, helyettese pedig Szente Péter volt.

Mint írták, a magyar diákok a hat informatikai témájú nemzetközi diákolimpián összesen 22 érmet szereztek 2025-ben, ami több évtizede a legjobb összesített eredménynek számít. A hat legfontosabb nemzetközi versenyen a magyar diákok 4 arany-, 8 ezüst-, és 10 bronzérmet szereztek – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy ezekre a versenyekre a magyar diákolimpikonok az ELTE Informatikai Kara és a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében készültek fel.

A hat idei diákolimpia válogatóversenyeinek megrendezését és a magyar diákolimpikonok felkészítését a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

Kiemelt kép forrása: Neumann Társaság – NJSZT/Facebook