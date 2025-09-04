„Ha Európa gyenge, szenvedni fog” – Volodimir Zelenszkij erősebb fellépést sürget Oroszország ellen

Volodimir Zelenszkij és az Ukrajnát támogató országok Párizsban ülnek össze csütörtökön, hogy a biztonsági garanciákról egyeztessenek. Az ukrán elnök szerint Európának és az Egyesült Államoknak erősebb szövetségre és hatékonyabb szankciókra van szüksége Oroszországgal szemben.

Párizsba érkezett Volodimir Zelenszkij, hogy az úgynevezett hajlandók koalíciója néven ismert, mintegy 31 országból álló szövetség vezetőivel tárgyaljanak. Az Ukrajnát támogató országok a háború lezárását követő biztonsági garanciákról egyeztetnek, amelyről Donald Trump amerikai elnököt is közvetlenül tájékoztatják.

A találkozó annak fényében is aktualitást kapott, hogy hétfőn Hszi Csin-ping kínai elnök a hosszú távú biztonsági és gazdasági világrend vízióját vázolta fel, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök jelenlétében.

Az ukrán elnök a francia Le Point lapnak adott interjúban jelentette ki, hogy a biztonsági garanciák nem elegendőek, ezért egy erős szövetségre van szükségük Európa és az Egyesült Államok részvételével. Mint mondta, Vlagyimir Putyin nem állna meg Ukrajnánál, és valószínűleg egész Európát is megtámadná.

Volodimir Zelenszkij szerint, ha Ukrajna területi engedményeket tenne, az csak ahhoz vezetne, hogy Oroszország az elfoglalt területeket ugródeszkaként használná fel egy Európa elleni támadáshoz.

Hozzátette, hogy az az európaiaknak más léptékben kellene gondolkodniuk, és el kellene képzelniük, mi történne, ha Putyinnak sikerülne megvalósítania eredeti tervét, és átvennie az uralmat egész Ukrajna felett. „Ha Európa erős, valószínűleg nem fog tenni semmit, de ha gyenge, akkor szenvedni fog Oroszország tetteitől” – fogalmazott.

Az ukrán elnök ezután a nyugati szankciókat is bírálta: „A nyugati partnerek nyomása gazdaságilag nem elég erős, Putyinnak még mindig vannak pénzügyi tartalékai” – hangsúlyozta.

Európai csapatok Ukrajnában?

Európai és amerikai tisztviselők a The Washington Post-nak nyilatkoztak arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia már hónapok óta a biztonsági forgatókönyveken dolgozik. Egy esetleges orosz-ukrán békekötés esetén az európai békefenntartó csapatok részvételét sem zárták ki.

A lap szerint az európaiak megosztottak a konkrét katonai szerepvállalásokban. Franciaország és Nagy-Britannia például készek lennének csapatokat küldeni Ukrajnába, míg Németország és Olaszország már óvatosabban közelíti meg a kérdést.

A tervek szerint a békefenntartó erők részben demonstrációs célt szolgálnának, elrettentve Oroszországot, részben pedig az ukrán hadsereg kiképzésében és újjáépítésében segítenének.

Emmanuel Macron francia elnök ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotánál 2025. szeptember 3-án, az Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban támogató nemzetközi koalíció párizsi tanácskozásának előestéjén (Fotó: MTI/EPA pool/Teresa Suárez)

Emmanuel Macron francia elnök szerint a biztonsági garanciák lényegi elemeiről a csütörtöki párizsi csúcstalálkozón egyeztetnek. Az európai vezetők azt remélik, hogy az Egyesült Államok végül nemcsak katonai erőforrásokat, hanem politikai nyomást is biztosít. Donald Trump szerdán ígéretet tett arra, hogy az amerikai csapatokat továbbra is Lengyelországban tartják, szükség esetén pedig akár növelhetik is a létszámukat.

A biztonsági garanciákról szóló megállapodás megkötése szintén nem ígérkezik egyszerűnek. A Kreml továbbra is kategorikusan elutasít mindenféle NATO- vagy európai katonai jelenlétet Ukrajnában, sőt, alternatívaként a kínai békefenntartók ötletét is felvetették.

Donald Trump: Putyin és Zelenszkij nem állnak készen a tárgyalásokra

Az amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök „még nem állnak készen” egy közvetlen csúcstalálkozóra. Donald Trump a CBS Newsnak hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a békés rendezés elősegítése mellett.

„Őszintén szólva azt hittem, az orosz probléma könnyebb lesz, de sokkal bonyolultabbnak bizonyult” – hangsúlyozta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy kulcsfontosságú nyomon követni Zelenszkij és Putyin tárgyalásainak alakulását.

Donald Trump kiemelte, hogy a diplomáciai folyamat alatt mind az egyéni, mind a közös megbeszélések segíthetnek megoldást találni a konfliktusra, amely milliók életét érintik. Az amerikai vezető megerősítette, hogy a tárgyalások előkészítése és a megfelelő időpont kiválasztása kulcsfontosságú, mielőtt a Zelenszkij-Putyin csúcstalálkozó valóban megtörténhetne.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)