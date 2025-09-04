Elhunyt a lisszaboni siklóvasút-katasztrófa további két súlyos sérültje

Két, korábban súlyosan megsérült ember halálával tizenhétre emelkedett a halálos áldozatok száma a lisszaboni siklóvasút-balesetben – írja az AP News. A szerda esti tragédiát követően Portugália csütörtökön nemzeti gyásznapot hirdetett.

Margarida Castro Martins, Lisszabon polgári védelmi hivatalának vezetője közölte, hogy az áldozatok mind felnőttek voltak, de nevüket és állampolgárságukat nem árulta el, mivel először a hozzátartozókat értesítik.

A balesetben további 21 ember sérült meg, köztük portugálok, valamint német, spanyol, francia, olasz, svájci, kanadai, marokkói, dél-koreai és Zöld-foki-szigeteki állampolgárok.

A város történetének egyik legsúlyosabb szerencsétlenségében a turisták körében is népszerű, 19. századi Elevador da Glória siklóvasút siklott ki, majd egy épületnek csapódva roncsolódott szinte darabokra. A szakszervezet tájékoztatása szerint az áldozatok között volt a jármű fékezője, André Marques is.

A baleset oka egyelőre ismeretlen. A rendőrség és a szakértők vizsgálják, hogy fékhiba vagy kábelprobléma vezethetett-e a tragédiához. A szerelvény összetört roncsai csütörtökön is a belvárosi úton maradtak, rendőrségi kordonnal lezárva.

Portugáliában a tragédia miatt csütörtökre gyásznapot hirdettek.

A portugál kormány közleményben hangsúlyozta: „Egy tragikus baleset visszafordíthatatlan emberveszteséget okozott, amely gyászba borította családjaikat és megrendítette az egész országot.” Marcelo Rebelo de Sousa államfő és Carlos Moedas lisszaboni polgármester részvétüket fejezték ki az érintett családoknak, az Európai Unió intézményeinél pedig félárbocra engedték a zászlókat.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA-LUSA/Tiago Petinga