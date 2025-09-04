Donald Trump: Nincs üzenetem Putyin elnöknek

Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin ismeri véleményét az ukrajnai háborúval kapcsolatban, így az orosz elnök annak ismeretében hozza majd meg döntését a továbbiakról – az amerikai elnök erről szerdán beszélt a Fehér Házban a Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott megbeszélésének nyilvános részén.

Az amerikai elnök arra a kérdésre válaszolva, hogy mi lenne az üzenete az orosz államfőnek úgy fogalmazott: „nincs üzenetem Putyin elnöknek, tudja hol állok, és így hoz majd döntést”. „Bármi is legyen a döntése, vagy elégedettek leszünk majd vele, vagy nem, és, amennyiben nem vagyunk elégedettek, történni fognak dolgok” – jegyezte meg Donald Trump konkrétumok említése nélkül.

Egyben utalt arra, hogy hamarosan telefonon egyeztethet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az elnöki dolgozószobában tartott eseményen Donald Trump visszautasította egy lengyel újságíró kérdését, ami arra vonatkozott, hogy eddig nem hozott nyomásgyakorló intézkedést Oroszországgal szemben. Válaszként rámutatott, hogy az Indiára – az orosz kőolaj vásárlása miatt – kirótt másodlagos szankciók Oroszországnak „több száz milliárd dolláros” veszteséget okoznak.

„Ezt nevezi nem cselekvésnek?” – reagált az amerikai elnök kilátásba helyezve további intézkedéseket is, amelyeket második és harmadik fázisú lépéseknek nevezett.

Az amerikai elnök a Pekingben a második világháború ázsiai lezárásának alkalmából tartott kínai, orosz, észak-koreai ünnepséggel, illetve az előtte tartott kínai, orosz, indiai találkozóval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „nagyon jók” a kapcsolatai Kína, India és Oroszország vezetőivel, a következő egy, vagy két hétben pedig kiderül az is, hogy „mennyire jók”.

