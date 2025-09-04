Conor McGregor bejelentkezett az ír elnökválasztásra – Videó

Conor McGregor, a világhírű ír MMA-harcos hivatalosan is jelezte szándékát: indulni kíván az ír köztársasági elnöki posztért. A közösségi médiában közzétett felhívásában arra kérte követőit, hogy lobbizzanak a helyi önkormányzati képviselőknél, hogy jelölhessék őt az elnökválasztásra.

„Ha azt szeretnéd, hogy a nevem ott legyen az elnökválasztási szavazólapon, akkor arra kérlek, hogy még ma keresd meg a helyi önkormányzati képviselődet, és kérd meg, hogy jelöljön engem”

– írta McGregor, aki a közösségi médiában közzétett videóban is bejelentette indulását az elnökválasztáson.

Citizens of Ireland, the time for real change is now! As President, I will not sign any bill in law until it goes back… Közzétette: Conor McGregor – 2025. szeptember 4., csütörtök

A sportoló élesen bírálta az ír kormányt is. Szerinte „a hajléktalan ír gyerekek száma soha nem látott magasságokba emelkedett”, ami azt mutatja, hogy a kormány nem tartja tiszteletben „a mi kiáltványunkat, amely szerint minden ír gyermeket becsben kell tartani”.

A hivatalos jelöléshez McGregornak négy önkormányzat vagy húsz parlamenti képviselő támogatására lenne szüksége.

Bár azt állítja, „megvannak az önkormányzatok, a képviselők, a szenátorok”, egyelőre nem szerepel a hivatalosan jelölésre jelentkezettek között. Az indulási szándékot beárnyékolja McGregor múltja: tavaly elveszítette Nikita Hand ellen indított fellebbezését, miután a bíróság 250 ezer eurós kártérítés megfizetésére kötelezte őt nemi erőszakkal kapcsolatos ügyben.

Kiemelt kép: Az ír Conor McGregor (b) és az amerikai Floyd Mayweather nagyváltósúlyú ökölvívó-mérkőzése a Las Vegas-i T-Mobile Arénában 2017. augusztus 26-án. (MTI/EPA/Armando Arorizo)