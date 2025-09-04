„Azt hiszi, etetheti a terrorista krokodilt, mielőtt az felfalná Belgiumot” – Netanjahu élesen kritizálta belga kollégáját

Gyenge vezetőnek nevezte a belga miniszterelnököt Benjámin Netanjahu, miután a belga külügyminiszter bejelentette az Izrael elleni szankciókat, valamint a palesztin állam elismerésének támogatását.

A jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal által az X-en közzétett közleményben, Netanjahut idézve azt írják:

„Bart De Wever gyenge vezető, aki Izrael feláldozásával akarja kiengesztelni az iszlám terrorizmust. Azt hiszi, etetheti a terrorista krokodilt, mielőtt az felfalná Belgiumot. Izrael nem fog ehhez asszisztálni, és továbbra is megvédi magát.”

Izrael miniszterelnöke éles hangú bírálata összefüggésben állhatott Maxime Prévot belga külügyminiszter keddi bejelentésével, amely szerint 12 intézkedést hoznak Izrael ellen. Ezek között szerepel a júdeai és szamáriai zsidó közösségekből származó import tilalma, a konzulátusi segítségnyújtás korlátozása a vitatott területen élő belgák számára, valamint a kormányzati szerződések korlátozása izraeli cégekkel. Emellett – Prévot megfogalmazása szerint – beutazási tilalmat vezettek be „két szélsőséges izraeli miniszterre, több erőszakos telepesre és a Hamász vezetőire”.

A belga külügyminiszter azt is közölte, hogy Belgium a hónapban az ENSZ Közgyűlésén el fogja ismerni a palesztin államot,

ugyanakkor az ilyen elismerés tényleges megvalósítását – vagyis a kétoldalú kapcsolatok kiépítését és más lépéseket – feltételekhez kötötte: a Hamász hatalomból való eltávolításához, valamint az izraeli túszok visszaadásához.

Úgy tartják, hogy ezeket a feltételeket Bart De Wever, a jobbközép politikus szorgalmazta, aki korábban ellenezte az elismerést.

Izrael ügye feszültséget keltett a már amúgy is kényes kormányzati szövetségben Prévot balközép pártja, a Les Engagés, és kisebb koalíciós partnere, a De Wever vezette Új Flamand Szövetsége (N-VA), illetve más politikai erők között. Belgium kétnemzetiségű társadalma az utóbbi években tovább növelte a kormányok instabilitását, ahol a koalíciós tárgyalások rendszerint hónapokig tartanak. Michael Freilich, De Wever pártjának zsidó származású képviselője az X-en reagálva Netanjahu kijelentésére sajnálatát fejezte ki „amiatt, hogy idáig fajultak a dolgok”.

„Bart De Wever mindig is a zsidó nép igazi barátja volt, és következetes támogatója Izrael önvédelemhez való jogának” – írta Freilich, kiemelve a palesztin államiság belga elismeréséhez fűzött feltételeket.

„Belgium tehát nem a francia típusú egyoldalú elismerést választja. Belgium az én meglátásom szerint továbbra is szilárd szövetségese mindazoknak, akik a békéért és a valódi együttélésért küzdenek”

– tette hozzá Freilich.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)