Autóval hajtott emberek közé egy sofőr Berlinben, gyermekek is megsérültek

A német lap csütörtök kora délután azt írta:
Berlin Wedding negyedében egy BMW márkájú autó hajtott emberek közé, többen megsérültek, köztök gyermekek is.
A Bild arról is beszámolt, hogy az eset kevéssel délután egy óra után történt a német fővárosban, a Seestraße és a Dohnagestell sarkán.
Az elsődleges információk szerint a BMW kanyarodás közben egy 7-8 éves gyermekekből álló csoportba hajtott.
Három gyermek szenvedett könnyebb sérüléseket, őket a közeli Virchow Klinikára vitték.
A gyerekek egyik felnőtt kísérője súlyosan megsérült, őt is kórházba vitték, míg a BMW vezetője nem sérült meg.
A helyi rendőrség és a tűzoltóság biztosítja a baleset helyszínét és gondoskodik a gyerekekről – áll a német Bild beszámolójában.
Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)