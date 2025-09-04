Műsorújság
Autóval hajtott emberek közé egy sofőr Berlinben, gyermekek is megsérültek

Szerző: Juhász Attila
Forrás: bild.de
2025.09.04. 15:01

A Bild értesülései szerint egy autóvezető hajtott emberek közé Berlin Wedding negyedében csütörtök kora délután. Többen, köztük gyermekek is megsérültek.

A német lap csütörtök kora délután azt írta:

Berlin Wedding negyedében egy BMW márkájú autó hajtott emberek közé, többen megsérültek, köztök gyermekek is.

A Bild arról is beszámolt, hogy az eset kevéssel délután egy óra után történt a német fővárosban, a Seestraße és a Dohnagestell sarkán.

Az elsődleges  információk szerint a BMW kanyarodás közben egy 7-8 éves gyermekekből álló csoportba hajtott.

Három gyermek szenvedett könnyebb sérüléseket, őket a közeli Virchow Klinikára vitték.

A gyerekek egyik felnőtt kísérője súlyosan megsérült, őt is kórházba vitték, míg a BMW vezetője nem sérült meg.

A helyi rendőrség és a tűzoltóság biztosítja a baleset helyszínét és gondoskodik a gyerekekről – áll a német Bild beszámolójában.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Sascha Steinbach)

