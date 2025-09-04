A brit védelmi miniszter szerint csak Trump tudja tárgyalóasztalhoz ültetni Putyint

A brit védelmi miniszter szerint egyedül Donald Trump amerikai elnök tudja tárgyalóasztalhoz ültetni Vlagyimir Putyin orosz államfőt az ukrajnai rendezés ügyében.

John Healey, aki az Ukrajna támogatására kész országok nemzetközi koalíciójának csütörtöki párizsi értekezletén vesz részt, a BBC brit közszolgálati televízió hírmagazinjának nyilatkozva úgy fogalmazott: az amerikai elnök semmilyen lehetőségtől nem zárkózik el, és azon dolgozik, amit csak egyedül ő tud megtenni, ez pedig nem más, mint annak elérése, hogy az orosz államfő tárgyalóasztalhoz üljön.

Arra a felvetésre, hogy Putyin egyelőre ennek ellenére sem ült tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, Healey a nemrégiben tartott alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozóra utalva kijelentette:

Trump azt már elérte, hogy Putyin egyáltalán tárgyaljon Ukrajnáról, és nem zárta ki további intézkedések meghozatalát, beleértve a nyomásgyakorlás fokozását célzó újabb szankciókat Oroszországgal szemben.

A brit védelmi tárca vezetője hangsúlyozta: az Ukrajnát segítő országok koalíciója is kész arra, hogy fokozza a Putyinra gyakorolt gazdasági nyomást.

Arra a kérdésre, hogy a koalíció milyen jellegű tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal az ukrajnai béke megteremtése érdekében, John Healey azt mondta: a tárgyalások egyik fő témája az, hogy mi áll Amerika és a többi demokrácia, köztük Nagy-Britannia érdekében.

A legszorosabb védelmi-biztonsági szövetségesi viszonyt London és Washington tartja fenn a koalíción belül, így „zárt ajtók mögött kemény dolgokat is tudunk egymásnak mondani, feladatunk azonban annak biztosítása, hogy Ukrajna folytathassa a harcot, de készen álljon a tárgyalásokra is” – mondta a brit védelmi miniszter a csütörtöki BBC-interjúban.

Hozzátette: az Ukrajnát támogató országok koalíciójának dolga az, hogy hosszú távon is kitartson Ukrajna mellett és biztosítsa a békét, amikor ez majd elérkezik.

Healey nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni a béke biztosítására Ukrajnába telepítendő európai haderőről, amely a támogató országok koalíciója által felvázolt tervek egyik központi eleme.

Az országcsoport a minap virtuális csúcstalálkozót tartott, amelyen részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és J. D. Vance amerikai alelnök is.

A megbeszélésen – amelyen Keir Starmer brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár elnökölt – a londoni miniszterelnöki hivatal akkori tájékoztatása szerint egyetértés született arról, hogy Ukrajnának robusztus és hiteles biztonsági garanciákat kell nyújtani, és az Ukrajnát támogató országok koalíciója kész arra, hogy aktív szerepet vállaljon ebben, beleértve az ilyen jellegű biztosítékokat nyújtó erők telepítését az ellenségeskedések beszüntetése után.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)