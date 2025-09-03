Vincze Loránt bírálta Brüsszelt, mert ismét az őshonos nemzeti kisebbségek ellenében döntött

Elkeserítő és felháborító, hogy az Európai Bizottság immár másodszor utasította vissza a jogalkotást az Erdélyből indult, a nemzeti kisebbségek védelmét célzó európai polgári kezdeményezés esetében – jelentette ki Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti (EP-) képviselője szerdán.

A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók támogatásáért indított kezdeményezés esetében szerdai döntésével az Európai Bizottság elutasította a jogalkotást, mert értékelése szerint az Európai Unió már megfelelő és elegendő lépést tett az őshonos kisebbségek támogatásáért.

Négy évvel ezelőtt ugyanígy döntött az uniós bizottság a Minority SafePack nevű kezdeményezés esetében is

– hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében Vincze Loránt.

A nemzeti régiós kezdeményezés azt kérte, hogy a kohéziós alapok elosztásakor az uniós intézmények legyenek tekintettel az etnikai és nyelvi szempontból a többségtől eltérő régiók sajátosságaira – emlékeztetett.

Az RMDSZ oroszlánrészt vállalt az erdélyi aláírások összegyűjtésében, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN szintén felkarolta a kezdeményezést, és több tagállamban hozzájárult annak sikeréhez – tájékoztatott.

A FUEN elnöki tisztségét is betöltő Vincze Loránt szerint az Európai Bizottság döntése, „sajnos, nem váratlan”.

A brüsszeli végrehajtó testület ugyanis következetesen kerüli a párbeszédet és az érdemi megoldások keresését az őshonos kisebbségek ügyében – jegyezte meg.

„Egyszerűen nem akar tudomást venni róluk. Most azt mondja, hogy nincsen lehetősége meghatározni a nemzeti régiókat és nem gondolja úgy, hogy a kisebbségek által lakott régiókat hátrányos megkülönböztetés éri a kohéziós politikában. Az Európai Bizottság azt is állítja, hogy a jelzett problémák már megoldódtak, mi viszont semmilyen intézkedést nem láttunk, azok hatását nem éreztük. Az Európai Bizottság elszakadt a polgároktól, hiszen az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleményét másodszor is semmibe vette” – fogalmazott.

Azt is fel kell róni az Európai Bizottságnak, hogy igyekszik megtartani kizárólagos törvénykezdeményezési hatáskörét – jelentette ki. Ez demokráciadeficit, jogállamisági probléma

– húzta alá.

A lisszaboni szerződés több mint tíz éve lehetőséget biztosít az európai polgároknak, hogy a polgári kezdeményezések intézménye révén beleszóljanak az Európai Unió működésébe, de eddig minden egyes kezdeményezésnek ugyanaz lett az eredménye: semmi. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki. A küzdelem az őshonos nemzeti közösségek ügyének európai támogatásáért folytatódik – tette hozzá Vincze Loránt.

Kiemelt kép: Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/Kovács Tamás)