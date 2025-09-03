Üzent az USA a drogkartelleknek: repülőgépeink a levegőben, hadihajóink a tengeren

Az Egyesült Államok kábítószer-csempészet elleni katonai művelete „nem ér véget” a Venezuelából induló hajó elleni támadással – közölte szerdán Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva Hegseth elmondta: „Repülőgépeink a levegőben, hadihajóink és egységeink a tengeren vannak. Ez számunkra rendkívül fontos küldetés, amely nem áll meg egyetlen csapásnál”.

„Ugyanerre a sorsra számíthat a térség vizein kábítószert csempésző összes narkoterrorista”

– fogalmazott a védelmi miniszter.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet megtámadott egy Venezuelából induló, fedélzetén jelentős mennyiségű drogot szállító hajót, és a támadásban 11 embert megöltek A keddi „precíziós csapás” az első ismert katonai művelet azóta, hogy az amerikai kormány hadihajókat vezényelt a Karib-tenger déli részére az illegális drogkereskedelem visszaszorításának céljából.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője egy minapi sajtótájékoztatón a Venezuelát irányító rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint „narkoterrorista hatalomnak” nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Amerikai védelmi minisztérium/Erik Hildebrandt)