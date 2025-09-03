Újabb magyart hurcoltak el az ukránok – magára maradt a mozgásképtelen édesanyja

Egy kárpátaljai magyar férfi a közösségi médiában kért segítséget, miután rokonát az utcán ukrán kényszersorozók hurcolták el a Beregszászhoz közeli Makkosjánosiban. A helyiek közül senki nem mert névvel nyilatkozni, mert attól tartanak, hogy ezzel még nagyobb veszélybe sodornák az elvitt férfit, aki elhurcolása után egy hívásban többször is azt ismételte: ne próbálják meg kiszabadítani, mert ezzel 10 év börtönt kockáztatnak. A férfinak hivatalos felmentése is volt: beteg, ágyhoz kötött édesanyját ápolta, akinek ő a gyámja.

A történteket a falubeliek levélben írták le. Egyikük arról számolt be, hogy orosz nyelvű segélykiáltást hallott, majd amikor kiment a házból, látta, hogy két fiatal rendőr erőszakkal próbál betuszkolni egy férfit a szolgálati autójukba. Csak akkor döbbent rá, hogy ki az áldozat, amikor közelebb ment, hogy segítsen – közölte a Borsonline.

Az érintett férfi egyedül gondozta mozgásképtelen, nyugdíjas édesanyját. Megélhetésüket az asszony nyugdíja és az a kis bevétel biztosította, amit egy rokon által Beregszászban eladott tej hozott.

A rendőrök az utcán igazolást követeltek tőle arról, hogy felmentése van a katonai szolgálat alól. Mivel az éppen nem volt nála, azonnal őrizetbe vették, és még azt sem engedték meg, hogy hazamenjen a dokumentumért.

Többen is próbálták a helyszínen megállítani a kényszersorozókat.

Hiába mondták el, hogy a férfi az édesanyja hivatalos gyámja, és hivatalosan mentesül a sorozás alól, a rendőrök nem hallgattak senkire. Szemtanúk szerint végül a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba.

A falubeliek számonkérték a rendőröket: miért nem ők mennek a frontra, miért egy olyan embert hurcolnak el, akinek jogszerű felmentése van. Azt is a szemükre vetették, hogy mindezt a hírek szerint fejenként 70-80 ezer forintnak megfelelő hrivnya fejében teszik, amit minden „levadászott” kényszersorozott után kapnak.

De a rendőrök mindezt figyelmen kívül hagyták: beültek az autóba és elhajtottak. Az egyik rendőr a hátsó ülésen még ekkor is fojtófogással szorította a férfit.

A falubeliek a községi elöljáróhoz és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség egyik vezető tagjához fordultak segítségért, és igazolást is benyújtottak arról, hogy a férfi valóban az édesanyja gyámja.

Mivel nem volt behívója, jogszerűen nem vihették volna el – ennek ellenére mégis elhurcolták.

Jelenlegi információk szerint előbb Lembergbe, majd Hmelnickijbe szállították, ott már be is öltöztették katonának, és megkezdték a kiképzését. Egyszer engedték csak, hogy telefonon beszéljen egy rokonával.

A rövid, feltételezhetően ellenőrzött hívásban többször is azt ismételte: senki ne kérjen segítséget, ne próbálják meg kiszabadítani, mert ezzel 10 év börtönt kockáztatnak.

A Bors beszámolója szerint egyértelmű, hogy megfenyegették. Arra a kérdésre, hogy bántalmazták-e, nem adott választ, csak annyit ismételgetett:

ne próbálják meg kihozni onnan, mert „nagyon nehéz dolgokon mentem keresztül”.

Folytatódik a brutalitás

Nem ez az első eset, hogy egy magyar ember áldozatául esik a brutális ukrán kényszersorozásoknak. Még júliusban a beregszászi Sebestyén Józsefet vasdorongokkal annyira megvertek, hogy a sérüléseibe három héttel később belehalt. A kétgyermekes családapa halálának ügyében Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el, miután az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indított nyomozást a 45 éves férfi esetének kapcsán.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)