Sértődött kisgyerekként viselkednek az EU képviselői Fico szerint

Bírálta Ukrajnának az energiainfrastruktúrára mért támadásait a szlovák kormányfő az orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen. Fico fontos üzeneteket készül átadni Zelenszkijnek.

„Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra” – jelentette ki Robert Fico kedden Pekingben. A szlovák miniszterelnök elmondta, pénteken Ungváron találkozik az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogja vetni a Barátság olajvezetékkel kapcsolatos kérdéseket, mert úgy véli,

nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát.

Robert Fico Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arról is beszélt, néha nagyon csalódott amiatt, hogy az Európai Unió nem képes reagálni a világban végbemenő változásokra – írja az Infostart.hu.

„Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy

rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki kiemelte, hogy

Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával

például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is.

Kiemelte, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás.

„A találkozó után Vlagyimir Putyin és Robert Fico négyszemközt vitatta meg a legkényesebb kérdéseket” – közölte Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója. Fico a közösségi médiában megerősítette, hogy az orosz elnök tájékoztatta őt az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből több következtetést és üzenetet is levont, melyeket pénteken át akar adni Volodimir Zelenszkijnek.

A szlovák kormányfő bejegyzésében jelezte, hogy szerdán részt vesz a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából tartott katonai díszszemlén, majd kétoldalú tárgyalásokon vesz részt Luong Cuong vietnami és Aleksandar Vucic szerb elnökkel.

„Új világrend alakul, új szabályok egy többpólusú világban, új erőegyensúly, amely a világ stabilitása szempontjából kulcsfontosságú. Az ilyen találkozókon való részvétel a dialógus támogatását jelenti.

Nem játszhatjuk a sértődött kisgyereket. Márpedig valahogy így viselkednek az EU képviselői”

– jelentette ki a szlovák kormányfő.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a pekingi Tiaojütaj állami vendégházban 2025. szeptember 2-án (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov)