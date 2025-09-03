Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel, figyelmeztet az ukrán külügyminiszter

Elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát szerdán a kijevi vezetés.

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint legalább hét ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett lehetséges házigazdaként egy ilyen találkozóra.

„Ezek komoly javaslatok és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra”

– írta Szibiha az X-en.

„Ugyanakkor Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal” – hangoztatta az ukrán diplomácia vezetője.

Ha Ukrajna adminisztrációjának jelenlegi vezetője kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki az orosz elnök szerdán Pekingben. Közölte, hogy ezt az álláspontot már Donald Trump amerikai elnöknek is kifejtette.

Vlagyimir Putyin mindamellett ismételten kétségbe vonta, hogy Volodimir Zelenszkij az ukrán alkotmány értelmében legitim államfő lenne,

és, mint mondta, már az ukrán alkotmánybíróság sem határozatképes az ügyben való döntéshez. Úgy fogalmazott: találkozni Zelenszkijjel jelenlegi státusában „a semmibe vezető út”.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélés közben az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)