Négy és fél év börtönre ítéltek Ausztriában terrorfinanszírozás miatt egy csecsen férfit

Négy és fél börtönre ítéltek szerdán Ausztriában, a bécsi tartományi bíróságon nem jogerősen egy 33 éves csecsen férfit, akit abban találtak bűnösnek, hogy közreműködött az Iszlám Állam dzsihadista szervezet finanszírozásában azzal, hogy részt vett egy Európa-szerte indított adománygyűjtésben.

A Yusup M. néven azonosított férfi egy szakszerűen szervezett elkövetői csoportba beágyazódva ténykedett, amely az osztrák vádhatóság szerint „magasabb kétszámjegyű milliós tételt” kalapozott össze.

Az egyébként büntetlen előéletű férfit ugyanakkor – megfelelő bizonyítékok hiányában – felmentették azon vádpont alól, hogy a bűnszervezetben vezetői pozíciót viselt volna. A bíróság mindemellett megállapította, hogy a férfi 2022 tavaszától egészen 2024 július végi elfogásáig „nagyszabású” pénzgyűjtést végzett Ausztriában a szélsőségesek számára. A pénzből az ügyészség szerint a Szíriában és Irakban tevékenykedő, illetve fogva tartott iszlamistákat és családtagjaikat támogatták, valamint az Iszlám Állam női követőit váltották ki a fogságból.

Yusup M. saját bevallása szerint futárként dolgozott, miután 2015-ben megérkezett Ausztriába.

Az ítélet ugyan nem jogerős, de a vádlott védőjével tartott konzultációt követően elfogadta a büntetést, az ügyészség egyelőre még nem foglalt állást.

A vádirat szerint Yusup M. 2022-ben csatlakozott a Jamaat nevű szervezethez, amely Belgiumban, Németországban, illetve Törökországban élő, csecsen származású férfiakból szerveződött. Abu Ashab álnéven jelentős összegeket gyűjtött össze különböző adománycsatornákon keresztül online fellépéseivel.

Yusup M. elismerte, hogy részt vett az adománygyűjtésben, azt viszont tagadta, hogy az értelmi szerzők egyike lenne.

„Jótékonysági alap voltunk”

– hangoztatta.

Szerinte a szervezet eleinte az Iszlám Állam-tagok Irakban, illetve Szíriában fogva tartott asszonyainak és gyermekeinek kérdéseivel foglalkozott, „de a többieknek később ettől eltérő ötleteik támadtak”. Mindemellett elismerte, hogy a csoporton belüli szavazásoknál támogatta a terroristák megsegítését.

A határokon átnyúló szervezet az Iszlám Állam célzott támogatásával foglalkozott és ennek keretében több tízezer euró értéken vásárolt fegyvereket a Szíriában harcoló csecsen szélsőségeseknek. Mindemellett a Jamaat egyik tagja, akit Belgiumban vettek őrizetbe, triaceton-triperoxid (TATP) robbanóanyag alapanyagokat is beszerzett. Ilyen robbanószert már több terrorcselekménynél is alkalmaztak iszlamisták.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek