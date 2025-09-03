Mostantól dolgozniuk kell az ukrán menekülteknek a családtámogatásért Lengyelországban

A lengyel kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán állampolgároknak járó 800 plus családi pótlék feltételeinek szigorítására. Az új szabályok a szülők munkavállalási aktivitását és a gyermekek lengyel iskolai oktatását kötik a támogatás igénybevételéhez, hogy elkerüljék a szeptember 30-i határidő utáni káoszt – írja a PolsatNews.pl.

A belügyminisztérium 10. helyettes államtitkára, Maciej Duszczyk hétfő este jelentette be, hogy befejeződött a törvényjavaslat kidolgozása. A javaslat célja a külföldiek családi juttatásokhoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének átlátható szabályozása. „A tervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek elkerülik a káoszt szeptember 30. után” – mondta a helyettes államtitkár.

A minisztérium szóvivője, Karolina Gałecka szerint a javaslatot szeptemberi kormányülésen terjesztik majd a kabinet elé.

A kormányzati jogalkotási központ honlapján közzétett szöveg szerint a javaslat összekapcsolja a 800 plus családi pótlékhoz való jogosultságot a szülők munkavállalási tevékenységével, valamint a gyermekek lengyel iskolai oktatásával. Emellett a Társadalombiztosítási Intézet havonta ellenőrizheti a Határőrség nyilvántartása alapján, hogy a külföldiek tartózkodási feltételei teljesülnek-e a támogatás folyósításához.

A törvényjavaslat továbbá előírja, hogy a „Jó Kezdet” (Good Start) támogatás jogosultsága a munkavállalási feltételek teljesítésétől vagy a társadalombiztosítási jogviszony meglététől függjön. A módosítás 2026. március 4-ig meghosszabbítja azokat a rendelkezéseket, amelyeket a 2022. március 12-i törvény tartalmazott az ukrán állampolgároknak nyújtott segítségre vonatkozóan.

Augusztus 25-én Karol Nawrocki elnök megvétózta a korábbi segélytörvényt. Indoklása szerint a 800 plus csak azoknak a menekülteknek járjon, akik vállalják a munkát, ami a régi törvényből hiányzott. Az elnök saját javaslatot is benyújtott, amely kiterjed a lengyel állampolgárság megszerzésének idejére és az illegális határátlépés büntetésének szigorítására is.

Paweł Szefernaker, az elnöki kabinet vezetője hangsúlyozta: „Arra kérünk mindenkit, hogy a lengyel parlament szeptember végéig fogadja el ezt a törvényt. Ha a javaslat ebben a formájában kerül elfogadásra, az elnök azonnal alá tudja írni.”

Jelenleg a Lengyelországban tartózkodó ukrán állampolgárok ideiglenes védelemben részesülnek, amely 2025. szeptember 30-ig érvényes. Ha a módosítást nem fogadják el, október 1-jétől több ezer ukrán veszítheti el tartózkodási engedélyét, hozzáférését a munkaerőpiachoz, a szociális juttatásokhoz, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani