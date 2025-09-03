Megnyílt a Vatikán mintagazdasága, ahol pápai olaj és bor készül

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájáról kapja a nevét a vörösbor és olívaolaj, amelyet Castel Gandolfo vatikáni birtokain termelnek a több mint húsz hektáros mintagazdaságban, amelyet XIV. Leó avat fel – jelentették be a helyszínen tartott sajtóismertetőn.

XIV. Leó pápa pénteken nyitja meg hivatalosan a Borgo Laudato si nevű mezőgazdasági területet, amely a Rómától alig harminc kilométerre található Castel Gandolfo pápai birtokainak részét képzi.

Az avatási ünnepségen Andrea Bocelli és fia, Matteo énekel.

A Laudato si, vagyis Áldott légy kifejezés Szent Ferenctől ered, és Ferenc pápa is ugyanezt a kezdősort adta a 2015-ben megjelent enciklikájának, amely a teremtett világ védelméről szólt.

Az idén áprilisban elhunyt egyházfő akarata volt, hogy a Castel Gandolfó-i pápai birtokon olyan agrártevékenység induljon, amely a természetet és az emberi méltóságot is tiszteletben tartja.

Az Áldott légy-gazdaságban „újfajta, fenntartható, a klímaváltozásnak ellenálló” szőlő- és olívabogyó, valamint méztermesztés zajlik – mondta el a gazdaságért felelős Fabio Baggio bíboros az előzetes sajtólátogatáson. Az első szüretet 2027-ben tervezik, és a borra és olajra is a Laudato si címke kerül.

A gazdaságban zöld energiát használnak, takarékos csepegtetős öntözési rendszereket, minimálisra igyekeznek csökkenteni a hulladéktermelést.

Már negyvenen dolgoznak a birtokon, és a Vatikán munkalehetőséget adott egykori elítélteknek és rehabilitált kábítószerfüggőknek. A gazdaság falai között védelemre találnak a családon belüli erőszak elől menekülő nők is.

A birtok büszkeségének számít a modern oktatási központ, ahova évente két-háromezer diákot várnak az általános iskoláktól az egyetemekig, valamint továbbképzést kívánnak nyújtani nemzetközi vállalatok számára is.

A Castel Gandolfóban kiépített rezidenciát a XVI. század óta használják a pápák, elsősorban nyári pihenésük időszakában. Az ókorban Domitianus császár villája állt ugyanitt.

Castel Gandolfo a második Vatikánnak számított II. János Pál és XVI. Benedek pápaságának éveiben, miközben Ferenc pápa még a forró nyári hónapokban sem vonult ide vissza. XIV. Leó idén júliusban és augusztusban is „kiköltözött” az Albano-tó partján emelkedő pápai palotákba, amelyet gyönyörű park övez számos régészeti emlékkel, valamint kortárs művészeti alkotással.

A teljességében ötvenöt hektáros park, benne a mezőgazdasági területtel, nyitott lesz a közönség előtt: a Vatikán évi 250 ezer látogatóval számol.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock