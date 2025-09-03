Már a Mohamed a leggyakoribb keresztnév a német szociális segélyek listáján

Németországban a szociális segélyben részesülők között keresztnév szerinti bontásban már nem a német állampolgárok, hanem más származásúak vezetik a listát – derült ki a munkaügyi minisztérium adataiból, amelyeket az AfD kérésére hoztak nyilvánosságra.

Maga a Bürgergeld, vagyis a szociális segély rendszere valójában nem teljesen új, hiszen a korábbi Hartz-IV támogatást váltotta fel. Az új juttatás 2023 januárjában lépett életbe: a rászorulók havi 502 eurót kaptak a megélhetés biztosítására. 2024 elején a kormány ezt az összeget 563 euróra emelte, amely jelenleg is érvényben van.

A támogatás megítélése azonban politikailag változott.

Az Olaf Scholz vezette hárompárti kormánykoalíció – élén az SPD-vel és a Zöldekkel – következetesen támogatta a segélyt, míg a májusban hivatalba lépett Friedrich Merz konzervatív kancellár inkább annak csökkentésére vagy a jogosultak körének szűkítésére törekszik.

Ennek fő indoka a menekültek magas száma, akik közül szintén sokan kapnak Bürgergeldet.

Ezt látszik alátámasztani a lista is, amelyet a munkaügyi minisztérium adott közre. A Bild szerint erre nem önszántából került sor, hanem az ellenzéki AfD frakciójának ismételt megkeresése nyomán. Az illegális bevándorlás elleni küzdelmet zászlajára tűző párt – amely a Merz vezette CDU mögött jelenleg a második legnagyobb támogatottságot élvezi – többször is kérte a kedvezményezettek keresztneveire vonatkozó adatokat.

Míg az első nyilvánosságra hozott listát a Michaelek, Andreasok és Thomasok vezették, addig a javított statisztikában a Mohammedek kerültek az élre. Ennek oka a Bild szerint az volt, hogy a korábbi összesítés nem vette figyelembe ugyanannak a névnek különböző írásmódjait.

Az új adatok alapján közel 40 ezer bejegyzéssel a Mohamed név került az első helyre, összevonva a külön listázott Mohammed, Muhamadd, Mohammad és Mhammed alakokkal.

A Michaelek így a második helyre szorultak vissza, miután hozzájuk számolták a Michele és Misha változatokat is, így összesen közel 21 ezer bejegyzést kaptak. A rangsorban utánuk következnek az Ahmadok a harmadik, az Andreasok a negyedik, míg a Thomasok az ötödik helyen.

A minisztérium közlése szerint az adatok a helyi önkormányzatokkal együttműködő munkaügyi központokból származnak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a keresztnévből önmagában nem lehet egyértelműen állampolgárságra következtetni.

A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal statisztikái szerint Németországban tavaly mintegy 5,5 millió ember részesült Bürgergeld-támogatásban.

Egy korábbi AfD-vizsgálatra adott hivatalos kormányválasz rámutatott: 2023-ban a segélyezettek közül szinte minden második kedvezményezett nem német állampolgár volt.

Kiemelt kép: Migránsok várakoznak regisztrációra az egészségügyért és szociális ügyekért felelős tartományi hivatal (LaGeSo) előtt Berlinben 2015. október 12-én kora reggel (Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld)