London szankciókat jelentett be orosz illetékesekkel szemben ukrán gyerekek elhurcolása miatt

Szankciókat jelentett be szerdán a brit kormány olyan orosz kormányzati illetékesek ellen, akiknek szerepük volt ukrán gyerekek elhurcolásában és az ukrajnai önazonosságuk eltörlését célzó kényszerátnevelésükben.

A londoni külügyminisztérium új szankciós listáján 11 ilyen személy, illetve szervezet neve szerepel.

A tárca közölte: a brit katonai hírszerzés adatai szerint Oroszország régóta tartó eloroszosítási politikát folytat a megszállt ukrán térségekben az ukrán kulturális önazonosság és az ukrán államiság felszámolásának céljával.

A minisztérium által idézett hírszerzési adatok szerint meghaladta a 19 500-at azoknak az ukrán gyerekeknek a száma,

akiket az orosz hatóságok kényszerrel Oroszországba vagy az orosz megszállás alá került ukrajnai térségekbe telepítettek át.

Közülük hozzávetőleg hatezren átnevelő táborokba kerültek, ahol agymosásnak vetik alá őket, azzal a céllal, hogy eltöröljék ukrán önazonosságukat és oroszpárti érzelmeket keltsenek bennük – fogalmaz szerdai tájékoztatásában a brit külügyi tárca.

A minisztérium szerint ezekben az átnevelő táborokban orosz propagandát terjesztenek a gyerekek körében, akiket oroszpárti hazafiasságra biztatnak, és arra készítik fel őket, hogy az orosz fegyveres erőkben szolgáljanak.

Az orosz hatóságok mindemellett olyan tananyagot oktatnak az ukrán gyerekeknek, amely átírja az orosz és az ukrán történelmet, dicsőíti az orosz katonai akciókat, az Oroszország iránti hűséget propagálja,

és egyes esetekben már konkrét katonai kiképzési programokat is tartalmaz

– áll a brit külügyminisztérium szerdai tájékoztatásában.

A szankciókkal sújtott szervezetek között szerepel a csecsenföldi gyerektáborokat fenntartó Ahmad Kadirov Alapítvány, amely a londoni külügyi tárca szerint átnevelő programoknak és „katonai jellegű kiképzésnek” veti alá az elhurcolt ukrán gyerekeket és tizenéveseket.

A minisztérium szerdai összesítése szerint Nagy-Britannia eddig 21,8 milliárd font (9900 milliárd forint) támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta. Ebből 13 milliárd fontot tesz ki a katonai segítség értéke.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)