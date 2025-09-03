Kisiklott egy siklóvasút Lisszabonban, áldozatok is vannak – VIDEÓ

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben három ember meghalt, legkevesebb húszan megsérültek – közölte a portugál katasztrófavédelmi hatóság.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

🚨 ALERTE | Le funiculaire emblématique de Lisbonne, Gloria, également connu sous le nom d’Elevador Da Glória, a déraillé, faisant au moins 20 victimes.#Lisbonne pic.twitter.com/vDD5S58Cid — Le Fil Express (@LeFilExpress) September 3, 2025

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója közölte, hogy a sérültek közül kettőnek az állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak.

Images rapprochées du célèbre funiculaire Gloria de Lisbonne, également connu sous le nom d’Elevador da Glória, après son déraillement. Au moins 3 morts, 20 blessés.#Lisbonne #GloriaFunicularhttps://t.co/ABflbhuQrh pic.twitter.com/LcSzgJZnUB — Le Fil Express (@LeFilExpress) September 3, 2025

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást. A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak. A BBC szerint mostanra meghaladta a 15-öt a halálos áldozatok száma.

Kiemelt kép: A kisiklott siklóvasút Lisszabonban, 2025. szeptember 3-án (Fotó: X.com)