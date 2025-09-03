Felmentése volt, mégis elhurcoltak egy magyar férfit az ukrán sorozók

Annak ellenére hurcoltak el az ukrán sorozók egy magyar férfit a Beregszásztól néhány kilométerre levő Makkosjánosiból, hogy beteg édesanyját ápolta, és ezért felmentése volt – hangzott el az M1 aktuális csatorna szerda esti Híradójában.

Egy közmédiának nyilatkozó szemtanú azt mondta: próbálta megakadályozni, hogy a férfit elvigyék, de nem sikerült, nem akart szembeszállni a rendőrökkel. A Híradó információi szerint a magyar férfit augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján hurcolta el két férfi.

A férfinak három éve magatehetetlen fekvőbeteg az édesanyja, ő az asszony hivatalos gyámja is, ezért írásos felmentése volt.

Szemtanúk szerint a férfit a kényszersorozók a nyakánál fogva, fojtófogást alkalmazva tuszkolták be az autóba, és úgy tudni, hogy már meg is kezdték a kiképzését – mondták.

Hozzátették: egyszer megengedték az elhurcolt férfinak, hogy felhívja az egyik rokonát, de a nyilvánvalóan ellenőrzött beszélgetésben azt hajtogatta, hogy ne próbálják meg kihozni onnan, mert nagyon nehéz dolgokon ment keresztül.

Az M1 Híradó adásában az is elhangzott, hogy Kárpátalján az elmúlt időszakban mindennapossá váltak a hadkiegészítők túlkapásai, amelyekről egyre több ember mertek nyíltan beszélni.

Mindez a magyarlakta településeket is érinti,

ahol a hadkiegészítők folyamatos utcai járőrözései mellett a települések között több ellenőrző pont is működik a besorozható férfiak kiszűrésére.

A napokban hasonló est történt a tiszaújlaki kistérségben is, ahol egy gyermekkora óta szívbeteg magyar fiatalemberért mentek be hadkiegészítők hajnali fél ötkor a házba, és annak ellenére hurcolták el kiképzőtáborba, hogy rendelkezett a betegségéről szóló igazolással.

Emellett a napokban Ungváron is filmeztek brutális emberrablásokat

– hangzott el a műsorban.

Még júliusban a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal vitték a hadseregbe, majd vasdorongokkal annyira megverték, hogy a sérüléseibe három héttel később belehalt. A kétgyermekes családapa halálának ügyében Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el, miután az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indított nyomozást a 45 éves férfi esetének kapcsán.

