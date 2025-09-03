Elárulta Donald Trump, meddig maradhatnak az amerikai katonák Lengyelországban

Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén.

A TV Republika lengyel konzervatív hírtelevízió élő közvetítésében Trump a sajtó képviselőinek arra a kérdésére válaszolt, hogy Lengyelországban maradnak-e az amerikai katonák. „Azt hiszem, hogy maradnak. (…) Esetleg több katonát is telepíthetünk oda, ha azt kívánják” – reagált Trump. Hozzátette: Varsó „már régóta akarta a katonai jelenlét növelését”. Egy további kérdésre válaszolva Trump kifejtette: az amerikai kormányzat „soha nem gondolt arra”, hogy Lengyelországból visszavonná fegyveres erőit. „Más országokra vonatkozóan ezt fontolóra vesszük, de Lengyelországgal folyamatosan vállvetve járunk” – fogalmazott Trump, utalva a lengyel-amerikai kapcsolatok „rendkívüli jellegére”.

„Lengyelországban örökké ott maradunk, és segítünk neki a védekezésben”

– tette hozzá az amerikai elnök.

Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, többségük úgynevezett állandó rotációs jelleggel.

Karol Nawrocki ezzel összefüggésben elmondta: a 20. és a 21. századi lengyel történelemben „először fordul elő, hogy a lengyelek örülnek külföldi katonák jelenlétének”, amelynek köszönhetően „biztonság honol lengyel földön”. Ez a jelenlét „jelzést jelent Oroszország felé is, hogy összetartunk, hogy nem ingyen akarunk NATO-tagok lenni” – érvelt Nawrocki. Rámutatott: Lengyelország a GDP-jének 4,7 százalékát költi védelemre, és azt ígérte, hogy ezeket a kiadásokat 5 százalékra emelik. Donald Trump nyilatkozatát az amerikai katonai jelenlét fenntartásáról Donald Tusk lengyel kormányfő és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter is üdvözölte az X-en.

„Ezek fontos szavak, megerősítik szövetségünk időtlen jellegét”

– fogalmazott Tusk.

Andrzej Duda előző lengyel elnök az X-en úgy kommentálta Trump szavait: „A NATO keleti szárnya továbbra is biztonságos marad a szövetségesek együttműködésének és az amerikai csapatok lengyelországi jelenlétének köszönhetően”. Karol Nawrockit augusztus elején iktatták be az elnöki tisztségre, és Washingtonba vezetett első hivatalos külföldi útja.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)