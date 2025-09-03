Büntethetővé tette az országban való illegális tartózkodást a görög parlament

Megszavazta szerdán a görög parlament azt a törvényt, amelynek értelmében kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható az, aki illegálisan tartózkodik az ország területén.

A törvényjavaslatra a kormányzó Új Demokrácia párt mellett a Demokratikus Hazafias Mozgalom – Győzelem tömörülés, valamint több független képviselő is igennel szavazott, a fő ellenzéki pártnak számító Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) azonban kaotikusnak és alkalmazhatatlannak nevezte azt, Görögország Kommunista Pártja pedig szégyenletesnek minősítette.

Thánosz Plevrísz bevándorlási és menekültügyi miniszter leszögezte, hogy büntetőjogi szankciók várnak bárkire, aki továbbra is illegálisan tartózkodik Görögországban, hozzátéve: az ilyen személy őrizetbe vehető és elektronikusan is megfigyelhető.

„Ha a menedékkérelmét elutasítják, két lehetősége van: a börtön vagy a visszatérés a saját országába”

– tette hozzá.

Az új rendelkezés nyomán megszűnik az országban illegálisan élők számára korábban adott lehetőség, amely szerint hét év ott tartózkodás után rendezhetik a helyzetüket, valamint lehetővé teszi a kitoloncolások felgyorsítását is, továbbá a vizsgálati fogság maximális időtartamát 18 hónapról 24 hónapra növeli. Emellett 14, „indokolt esetben legfeljebb 60 napban határozza meg az önkéntes hazatérést azok számára, akiknek a menedékkérelmét elutasították.

Az illegális tartózkodáson érteknek legkevesebb ötezer euró (1,9 millió forint) pénzbírságot is fizetniük kell.

A jogszabály mindazonáltal nem vonatkozik azokra a bevándorlókra, akik még a parlamenti jóváhagyás előtt – az eddig szükséges hétévnyi görögországi tartózkodás után – folyamodtak tartózkodási engedélyért.

A törvényjavaslatot korábban már bírálta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), a görög ombudsman és több emberi jogi szervezet is.

Athén az utóbbi időben már több, a bevándorlással kapcsolatos jogszabályon szigorított, július 9-től például – ideiglenes hatállyal, három hónapra – felfüggesztette az Észak-Afrikából érkező migránsok menedékkérelmeinek befogadását.

