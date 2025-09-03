Az amerikai hadsereg kilőtt egy venezuelai, kábítószert szállító hajót

Az amerikai haderő támadást hajtott végre egy venezuelai, kábítószert szállító hajó ellen – jelentette be Donald Trump elnök kedden.

Az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott eseményen az amerikai haderő vezérkari főnökétől származó információra hivatkozva közölte, hogy „kilőttek” egy kábítószer-szállító hajót, amelynek a fedélzetén jelentős mennyiségű drog volt.

Nem sokkal a bejelentést követően Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában további részleteket közölt, és úgy fogalmazott, hogy a hadsereg „halálos csapást” hajtott végre a dél-karibi térségben egy „droghajó” ellen, ami Venezuelából indult. A miniszter hozzátette, hogy a tengeri jármű egy kábítószer- és terroristaszervezetként nyilvántartott csoporthoz tartozott.

Egy katonai illetékes „precíziós csapásnak” nevezte a műveletet.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok hadserege az adminisztráció utasítására több hadihajót és tengerészgyalogost irányított a latin-amerikai ország partjainak közelébe a fokozott kábítószercsempész tevékenység miatt .

A közelmúltban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján a Venezuelát irányító Maduro-rezsimet legitimitást nélkülöző kormánynak, valamint „narko-terrorista” hatalomnak nevezte, és hozzátette, hogy Trump elnök minden eszközt felhasznál annak érdekében, hogy megállítsa a kábítószer beáramlását az Egyesült Államokba.

Kiemelt kép: A Dewey amerikai hadihajó (Fotó: MTI/EPA/Amerikai haditengerészet)