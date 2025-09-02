Ukrajnából menekült az a 16 éves lány, akit a vonat elé lökött egy iraki migráns férfi Németországban

Nagyjából három hét telt el azóta, hogy itt – az alig 8000 lelket számláló, Göttingentől délre fekvő településen – a 16 éves Liana K.-t elgázolta egy vonat. Ami kezdetben tragikus balesetnek tűnt, most a göttingeni ügyészség emberölési nyomozásának középpontjában áll, ugyanis a 31 éves iraki Muhammad A.-t azzal vádolják, hogy a fiatalt a vonat elé lökte. A WELT birtokába került göttingeni közigazgatási bírósági iratokból kiderül: a 31 éves férfi már 2022 óta menekültügyi eljárás alatt állt, és elrendelték a Litvániába történő kiutasítását. A férfi jogi úton tiltakozott, azt állítva, hogy homoszexuálisként Litvániában bántalmazták.

A 16 éves lány halála után a rendőrség először balesetre gyanakodott. Azonban egy későbbi DNS-összevetés eredménye elvezette őket a Muhammad A.-hoz, ugyanis DNS-nyomokat találtak a lány vállán, amelyek a férfitól származtak.

A lány szülei már a tragikus eset után hamar kétségüket fejezték ki a hatóságok közlésével kapcsolatban.

Nem sokkal a halála előtt Liana állítólag még felhívta nagyapját, akivel gyakran beszélt telefonon.

„A nagyapja hallotta a sikolyokat és a vonatot”

– mondta Markus Janitzki (CDU), Geisleden polgármestere a WELT-nek.

A család 2022 júliusában menekült el az ukrajnai Mariupolból Türingiába, és először Geisledenben talált menedéket.

Janitzki elmondta, hogy 2022 júliusa óta ismeri a családot, és segített nekik a lakáskeresésben. A család jelenleg Heilbad Heiligenstadtban él, ahol a Thüringer Allgemeine beszámolója szerint szívélyesen fogadták őket. A család gyorsan beilleszkedett, mindkét szülő dolgozott, Liana befejezte az iskolát és megkezdte fogászati asszisztensi képzését. Halála után a község és barátai adományokat gyűjtöttek a temetési költségekre.

Egymást hibáztatja a bíróság és a hatóságok

A bűncselekménnyel gyanúsított férfi először Litvániában kért menedéket, majd egy évvel később Németországban is, ahol miután ki akarták utasítani azt állította, hogy homoszexuális, Litvániában pedig megerőszakolták és bántalmazták. Bár a göttingeni bíróság ideiglenesen megállította a kiutasítását, később elutasította a keresetét, így vissza kellett volna küldeni a férfit Litvániába. A kitoloncolás azonban elmaradt, a bíróság és a hatóságok pedig egymást hibáztatják a mulasztásért. A tartományi belügyi bizottság most azt vizsgálja, ki hibázott, és miért nem hajtották végre a kiutasítást.

Kérdőjelek a rendőrség közlése körül

A rendőrség sajtómunkája körül is felmerültek kérdések. Az első közleményekben például nem említették, hogy a haláleset idején egy randalírozó miatt hívták ki őket az állomásra. A randalírozó állítólag ugyanaz a férfi volt, aki később gyanúsított lett Liana ügyében.

Alig két órával később a rendőrséget ismét kihívták randalírozás miatt – ezúttal egy vasútállomás közeli menekültszállásra. Itt is Muhammad A. lehetett az elkövető, akit végül pszichiátriai intézménybe vittek. A rendőrség azonban akkor azt közölte, hogy „jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a két eset összefügg”.

Jelenleg két A4-es lap lóg egy buszmegállóban Friedlandban, néhány méterre a vasútállomástól. Az egyikre az van írva: „Tanúk jelentkezését kérjük.”, „A rendőrség segítséget kér.” A másik lapon pedig ennek arab fordítása olvasható.

Az állomásépületnél – amelyhez közel van a menekültszállás, ahol az iraki férfit letartóztatták – egy Liana-t ábrázoló fotó is áll, alatta pedig az a felirat: „Soha nem felejtünk el.”

A kiemelt kép illusztráció.