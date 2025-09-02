Túl sok a fehér ember a brit vidéken, több iszlám ételre és imaszobára van szükség a kutatók szerint

A brit vidék túlnyomórészt fehér, ezért több halal, vagyis az iszlám vallás előírásainak megfelelő ételre lenne szükség – állítja a Leicesteri Egyetem jelentése a vidéki rasszizmus kérdéséről. A dokumentum szerint az etnikai kisebbségi közösségek nehézségekkel szembesülnek az angol vidék túlnyomórészt fehér közösségének köszönhetően, ami kényelmetlenséget, valamint pszichológiai terhet jelent a többségében fehér közegben való eligazodás miatt.

A jelentés aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a hagyományos pubkultúra és más monokulturális szokások kirekesztők lehetnek. Azt állítja, hogy a vidéken nincsenek megfelelő létesítmények a vallási és kulturális igények kielégítésére,, és nem alkalmazkodik az olyan vallási vagy kulturális gyakorlatokban gyökerező étkezési normákhoz, mint a kóser vagy halal, ami tovább fokozza a kirekesztettség érzését.

A vidéki rasszizmus felszámolása és a sokszínűség növelése érdekében a jelentés számos ajánlást fogalmaz meg a Hogyan tehetjük befogadóbbá a vidéket? című fejezetben.

A vidéken tapasztalható rasszizmus a dokumentum szerint részben félelemből és a demográfiai változásokkal szembeni ellenállásból fakad, és a a változásokat gyakran fenyegetésként keretezik a vidék stabil és tartós normáira nézve, ahelyett, hogy „gazdagító” folyamatként ismernék el.

A jelentés szerint a halal ételek vagy az imádkozásra szolgáló helyek rendelkezésre állása jelentős különbséget jelenthet abban, hogy az emberek mennyire érzik magukat kényelmesen vidéken. Hozzáteszi, hogy a vidéki vállalkozásoknak alkalmazkodniuk kellene a kulturális érzékenység érdekében, mondván: „A kisebbségi helyzetű emberek integrálása vidéken többet jelent, mint a tolerancia; átgondolt alkalmazkodást, tartós befogadási erőfeszítéseket és változtatási hajlandóságot igényel.”

Kapcsolódó tartalom Kizárólag az iszlám vallás szabályai szerint főznek ezentúl egy német iskolában

A Telegraph által közölt dokumentum – mely 115 emberrel készült interjúin és informális beszélgetésein alapul – stratégiákat javasol, köztük olyan politikákat, amelyek a faji kisebbségeket a tágabb vidéki megújulási stratégia részévé teszik.

A jelentés azt követően készült, hogy több természetvédelmi, jótékonysági szervezet is rasszista, gyarmati fehér térnek bélyegezte a brit vidéket. A cambridge-i Fitzwilliam Múzeum például (amely a Cambridge-i Egyetem tulajdonában van) gyűjteményének 2024-es újrarendezését követően közölte, hogy a brit vidéket ábrázoló festmények sötét, nacionalista érzéseket kelthetnek.

A múzeum új táblákat helyezett el, amelyek szerint az angol lankák képei a hazához fűződő büszkeséget válthatnak ki.

A fehér lakosság fizikai dominanciája és a vallási létesítmények hiánya mellett a jelentés azt is állítja, hogy a résztvevők a Vidéki rasszizmus projektben

mikroagressziók és nyílt előítéletes megnyilvánulások formájában is rossz bánásmódot tapasztaltak. Ezek közé tartozott a kitartó és agresszív bámulás, ellenséges testbeszéd és szándékos elszigetelés, valamint a nyíltan fenyegető viselkedések, mint a szitkozódás, rasszista sértések és fenyegetések.

A jelentés kijelenti, hogy a legtöbb résztvevő úgy érezte, a rasszizmus a vidéki Angliában egyre rosszabb, és hogy a brit vidék monokultúrája hozzájárulhat a szélsőjobboldali érzelmek kialakulásához, ellentétben a városok sokszínűségével, azonban a legfrissebb kormányzati gyűlöletbűncselekmény-statisztikák fordított összefüggést mutatnak a vidéki jelleg és a rasszista bűncselekmények között.

Tim Bonner, a Countryside Alliance, a vidéki szövetség vezérigazgatója a Telegraphnak azt mondta: „Az a feltételezés, hogy a rasszizmus annyira jellemző vidéki területeken, hogy folyamatos figyelmet indokol, nincs alátámasztva bizonyítékokkal, ami talán megmagyarázza, hogy ez a tanulmány miért kerülte a statisztikai adatok vizsgálatát, inkább anekdotákra támaszkodott.”

Hangsúlyozta:

„Ironikus módon azok, akik a rasszista vidékről szóló narratívát erőltetik, valójában saját előítéletüket mutatják meg a vidéki emberekkel szemben.”

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Mads Claus Rasmussen