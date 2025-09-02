Többeket megkéseltek Marseille-ben, a támadót a rendőrség lelőtte

Késsel megsebesítettek öt embert kedden Marseille-ben egy szállodánál, a francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit – derült ki a város ügyészének bejelentéséből.

Nicolas Bessone azt mondta, az elkövetőt – akinél két kést és egy feszítővasat is találtak – kidobták a szállodából, mert nem fizetett. Hozzátette, hogy a sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is.

Az egyik sebesült válságos állapotban van.

Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt. Marseille közlekedési hatóságai a környéket lezárták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/MAXPPP/Jean-Francois Frey)