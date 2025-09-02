Többeket megkéseltek Marseille-ben, a támadót a rendőrség lelőtte

Nicolas Bessone azt mondta, az elkövetőt – akinél két kést és egy feszítővasat is találtak – kidobták a szállodából, mert nem fizetett. Hozzátette, hogy a sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is.
Az egyik sebesült válságos állapotban van.
Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt. Marseille közlekedési hatóságai a környéket lezárták.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/MAXPPP/Jean-Francois Frey)