Több tüntető is eltűnt Indonéziában az erőszakos megmozdulásokat követően

Legalább húsz ember eltűnt a múlt héten Indonéziában történt erőszakos tüntetéseket követően – közölte kedden egy helyi emberi jogi szervezet.

„A keresések és ellenőrzések után húsz eltűnt személy továbbra sem található” – számolt be a KontraS (Eltűnt Személyek és Erőszak Áldozatainak Bizottsága) egy közleményben.

A tüntetések augusztus 25-én kezdődtek, tiltakozásul a képviselőknek fizetett juttatások ellen. A tüntetések keltette feszültség csütörtökön tovább emelkedett azzal, hogy Jakartában motoros taxisofőrt gázolt el egy rendőrautó. A megmozdulások eddig hat halálos áldozatot követeltek.

A megmozdulásokban néhány politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.

A KontraS közölte, hogy húszan Bandung, Jakarta és Depok városokban, valamint egy, a fővároshoz közeli településen tűntek el.

Prabowo Subianto elnök vasárnap azt mondta, hogy az indonéz politikai pártok megállapodtak abban, hogy számos juttatást és kiváltságot megvonnak a parlamenti képviselőktől. Egyben kijelentette: utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy lépjenek fel szigorúan a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen.

Hétfőn ismét több ezer ember tüntetett Indonézia több városában, és a hadsereget is bevetették Jakarta utcáin. A nap folyamán további tüntetésekre lehet számítani az ország egész területén.

Az ENSZ hétfőn gyors, alapos és átlátható vizsgálatot követelt a hat tüntető halálának ügyében, akik a rendfenntartó erők által erőszakosan feloszlatott tüntetéseken vesztették életüket.

Kiemelt kép: Tüntetők támadnak a parlament épületét védő rohamrendőrökre a parlamenti képviselőknek nyújtott különjuttatások elleni tüntetésen Jakartában 2025. augusztus 28-án (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)