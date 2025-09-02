Szexizmussal támadtak a rendőrökre – most csúcskártérítést fizethetnek nekik

Két skót rendőrtisztet jogtalanul felfüggesztettek, miután közös képet készítettek az énekesnő Tallia Stormmal. A bíróság kimondta: nem történt szexizmus, a rendőrség túlreagálta a helyzetet – írja a The Telegraph.

Az eset 2024 márciusában történt az edinburgh-i parlamentnél. A járőröző tisztek megálltak néhány percre, hogy közös fotót készítsenek a 26 éves sztárral, akinek egyik kísérője videóra is vette a jelenetet. A felvétel később felkerült a TikTok-oldalára.

A rendőrség vezetése attól tartott, hogy a találkozót a közvélemény szexista gesztusként értelmezheti, ezért mindkét tisztet felfüggesztették, fegyverviselési engedélyüket visszavonták, és eltávolították őket egységükből. Gary Ritchie akkori helyettes főkapitány szerint a magatartásuk „teljesen elfogadhatatlan” volt, és nem vették figyelembe a rendőrséget ért korábbi kritikákat.

A bíróság viszont másként ítélte meg a helyzetet: megállapították, hogy a fotóban és a rövid interakcióban semmi nem utalt szexizmusra vagy nőgyűlöletre.

A döntést a bíró „pánikszerű reakciónak” nevezte, amely a korábbi botrányok miatti túlzott félelemből fakadt.

A két rendőr a meghurcolás következtében egészségügyi problémákkal is küzdött, és hosszabb betegszabadságra kényszerült. A bíróság végül kimondta: nem a viselkedésük volt kifogásolható, hanem az, hogy férfi rendőrként feltételezték róluk a szexista szándékot.

A kiemelt kép forrása: Shutterstock