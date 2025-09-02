Műsorújság
Orgazdasággal gyanúsítanak egy férfit Párizsban, aki tízmillió eurónyi ékszert rejtett a ruhájába

2025.09.02. 06:53

A párizsi rendőrség egy pályaudvari rutinellenőrzés során elfogott egy férfit, aki tízmillió euró (csaknem négymilliárd forint) értékű luxusékszereket rejtegetett az alsóneműjében – közölte a francia ügyészség.

A férfi és egy kísérője ellen szervezett orgazdaság gyanúja miatt indítottak eljárást. A két férfi csomagjában a hatóságok egy köszörűt is találtak.

A hatóságok előtt már ismert két személyt a Gare de Lyon pályaudvaron tartóztatták fel a rendőrségre hivatkozó Le Parisien című francia lap szerint. A rendőrség a beszámoló szerint észrevette, hogy a férfiak egyike alsónadrágjában egy luxusórát, és egyéb ékszereket rejtett el egy zokniba csomagolva.

A lopott ékszerek között volt a hatóságok szerint egy nagyjából ötmillió eurós nyaklánc, több mint kétmillió euró értékű fülbevalók és egy egymillió euró értékű gyűrű is.

Kiemelt kép: Rendőr Párizsban (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suarez)

