Orbán Viktor a Babis elleni támadásról: Ide vezet, ha démonizálják a politikai ellenfeleket

Orbán Viktor az X (korábban Twitter) közösségi portálon reagált az Andrej Babis elleni hétfői támadásra, amikor a cseh ANO párt elnökét valaki egy bottal fejbeverte. A miniszterelnök posztjában világossá tette: ez az eredménye annak, hogy a korábbi cseh kormányfőt politikai ellenfelei évek óta démonizálták, egyben emlékeztetett a Robert Fico szlovák kormányfő elleni tavalyi merényletre.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt Andrej Babist a cseh ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) párt elnökét, korábbi kormányfőt hétfőn az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen az egyik résztvevő megütötte.

A támadást követően Babist a frydek-místeki kórházba vitték, a politikus hétfő este az X (korábban Twitter) közösségi portálon azt írta: az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki, s erre való tekintettel lemondta keddi kampányprogramját. Kedden az orvosok újra megnézik a vizsgálatok eredményét és azt reméli, hogy minden rendben lesz – közölte.

Orbán Viktor miniszterelnök szintén az X-en jobbulást kívánt Babisnak és arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákia után az erőszak a cseh politikába is beszivárgott, ami a magyar kormányfő szerint nem csoda, hiszen politikai ellenfelei évek óta démonizálták őt.

„Ez az eredmény. De nem fogják megállítani. Tovább fog menni, és megnyeri a választásokat! Gyógyulj meg hamar, barátom! ”

– írta az X-en Orbán Viktor.

After Slovakia, violence has seeped into Czech politics as well. No wonder. His political adversaries have demonised @AndrejBabis for years. This is the result. But they will not stop him. He will go on and win the elections! Get well soon, my friend! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 1, 2025

A Babis elleni támadásról a magyar miniszterelnök politikai igazgatója is kifejtette véleményét kedd reggel a Harcosok órájában. Orbán Balázs azt mondta: a rendszerváltás utáni időszak – bár voltak kemény politikai viták – békés időszak volt Magyarországon, senki nem lépett át bizonyos határokat. Mióta körülbelül egy éve megjelent egy új ellenzéki erő, látszik, hogy ezt a „Rubicont” is át akarják lépni – fogalmazott.

Szlovákiában a hivatalban lévő miniszterelnököt próbálták megölni

Mint ismert, tavaly májusban Nyitrabányán egy radikalizálódott baloldali, háborúpárti idős szlovák férfi, Juraj Cintula fegyverével több lövéssel életveszélyesen megsebesítette Robert Ficót, akinek életét többórás műtéttel sikerült megmenteni, a támadást követően a szlovák miniszterelnök sérüléseiből szerencsésen felépült, támadóját azóta bíróság elé állították.

Orbán Viktor a Fico elleni merényletet követően a szlovák kormányfőt barátjának nevezve adott hangot mély megdöbbenésének és egyértelműen utalt arra, hogy a támadásban komoly szerepet játszhatott Fico békepárti álláspontja, illetve az ezzel kapcsolatos politikai támadások. A szlovák belügyminiszter később egyértelművé tette, hogy a támadást szélesebb körben tervezhették meg, a politikai terrorizmus kategóriájába sorolt merénylet Szlovákia mellett egész Európát sokkolta.

Robert Fico számított arra, hogy politikai merénylet történhet

Egy, a szlovák kormányfő közösségi portálján közzétett bejegyzésből derült ki, hogy Robert Fico számított arra, hogy akár merényletet is követhetnek el ellene és jóval a támadás előtt már azt írta: számít rá, hogy a kormánypárti politikusokkal szembeni trágár közbeszéd, az egyes sajtóorgánumok által gerjesztett frusztráció, előbb-utóbb egy politikai merényletbe torkollhat.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen tavaly májusban követtek el merényletet Nyitrabányán (Fotó: MTI/TASR/Jan Kroslák)