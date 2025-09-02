Még a következő választások előtt távozik Keir Starmer, véli a britek többsége

A britek többsége szerint Keir Starmer miniszterelnök a következő választások előtt távozik tisztségéből. Az új felmérések kimutatták azt is, hogy Starmer személyes támogatottsága minden eddiginél alacsonyabb.

A tavaly júliusi nagy-britanniai parlamenti választásokon a Starmer vezette Munkáspárt nagyarányú győzelmet aratott a Konzervatív Párt felett, és 14 év óta először kormányt alakíthatott.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató intézet, a YouGov kedden ismertetett, 5747 brit választópolgár bevonásával elvégzett országos reprezentatív felmérése azonban kimutatta, hogy a britek 53 százaléka szerint a legkésőbb 2029-ben esedékes következő választásra már nem Keir Starmer vezeti a Munkáspártot.

Az átlagon belül a válaszadók 20 százaléka meglehetősen, 33 százalékuk nagyon valószínűtlennek nevezte, hogy a következő parlamenti választás idején is a jelenlegi kormányfő áll majd a Labour élén.

A brit választók harmada számít csak arra, hogy Keir Starmer vívja meg a Munkáspárt vezetőjeként a négy éven belül esedékes választási csatát: 23 százalék meglehetősen biztos ebben, és mindössze 9 százalék nevezte nagyon valószínűnek ugyanezt.

A YouGov kiemelte, hogy még a Munkáspárt szavazótáborán belül is 37 százalék azoknak az aránya, akik szerint valószínűtlen, hogy a következő választás idején is Starmer áll a párt és a kormány élén.

A Labour szavazóinak 52 százaléka ugyanakkor továbbra is bízik ebben.

Egy másik, ugyancsak kedden ismertetett felmérés szerint Keir Starmer személyes népszerűsége minden eddiginél alacsonyabbra süllyedt a brit választók körében.

A City AM londoni pénzügyi információs portál és a Freshwater Strategy globális üzleti tanácsadó konglomerátum 1251 felnőtt brit állampolgár bevonásával elvégzett vizsgálata azt mutatta ki, hogy a munkáspárti miniszterelnök támogatottságának nettó egyenlege – vagyis a tevékenységével elégedett, illetve elégedetlen választók százalékos megoszlásának különbsége – mínusz 41.

A munkáspárti kormány megítélését a tavalyi választási győzelem óta több olyan intézkedés is alaposan megtépázta, amely különböző szakmai és társadalmi körökben komoly visszatetszést keltett. Ezek közé tartozott, hogy a kormány tavaly megvonta a nyugdíjasok többségétől az addig évente automatikusan folyósított téli fűtési segélyt, és csak azok folyamodhattak ezért a juttatásért, akik megfeleltek a rászorultsági kritériumoknak.

A hatalmas felháborodás hatására a kormány néhány hete visszavonta ezt az intézkedést, így a nyugdíjasok többsége az idei fűtési szezonban ismét hozzájuthat a segélyhez. A felmérések szerint azonban a közvélemény továbbra is elhibázottnak tartja a segély megvonásáról hozott tavalyi döntést, és megalázónak az intézkedés idei visszavonását.

