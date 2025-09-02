Már többen szavaznának a bevándorlásellenes brit jobboldalra, mint a Munkáspártra és a Konzervatív Pártra együttvéve

A brit politika erőviszonyai történelmi átrendeződés küszöbén állnak: egy friss felmérés szerint Nigel Farage bevándorlásellenes pártja, a Reform UK már több szavazót tudhat maga mögött, mint a Munkáspárt és a Konzervatív Párt együttvéve. A Find Out Now augusztus végén közzétett közvélemény-kutatása szerint a Reform 34 százalékon áll, míg a Munkáspárt 18, a toryk pedig mindössze 15 százalékot érnek el. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos nagy pártok együttesen sem tudják felülmúlni Farage mozgalmát.

Bár a Reform UK mindössze négy képviselői helyet birtokol a brit parlamentben, politikai befolyása messze túlnő a számarányain. A Bloomberg elemzője szerint a brit közéletben

már nem a konzervatív vezető Kemi Badenoch, hanem Nigel Farage Reform pártelnök számít Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök első számú kihívójának.

A politikai napirendet ma sokkal inkább a Reform határozza meg, mint a történelmi kormányzó párt, a konzervatívok.

A Reform legfontosabb ügye továbbra is bevándorlás és a bűnözés megállítása, emellett újabban egyre fontosabb témája a gazdasági protekcionizmus.

A párt egyre inkább kormányképes alternatívaként jelenik meg a brit közéletben. Farage ráadásul új arcát mutatja: államférfiként igyekszik fellépni, még ha olykor vissza is csúszik a provokatív vitákat kedvelő politikus szerepébe

Simán meglenne az új többség

Nem véletlen, hogy a Munkáspárt egyre inkább a Reformot kezeli fő ellenfélként. Az ElectionMaps helyi szintű modellezése szerint ugyanis egy előre hozott választáson a Reform akár 339 mandátumot is szerezhetne, miközben a Munkáspárt 112, a konzervatívok pedig mindössze 35 helyet szereznének.

A baloldal számára az egyetlen stratégiának az tűnik, ha Farage pártját civilizálatlan, szalonképtelen szereplőnek állítja be, és a választókat arra ösztönzi, hogy a helyettük inkább a kisebbik rosszat, őket válasszák.

Ez azonban rendkívül nehéz feladat, hiszen a britek jelentős része szerint a jelenlegi elit nem tudta kezelni a migrációból fakadó társadalmi és gazdasági feszültségeket.

A brit politikában nem először bukkannak fel „harmadik erők”. A múlt század elején a liberálisok omlottak össze, átadva helyüket a Munkáspártnak, most pedig a konzervatívok kerültek hasonló helyzetbe. Bár a brit választási rendszer hagyományosan védi a kétpólusú hatalmi szerkezetet, a szavazók egyre türelmetlenebbek a régi pártokkal szemben, és szívesen fordulnak a radikális alternatívák felé. A Reform UK-ra jelenleg a brit választók 34 százaléka szavazna, míg a két hagyományos pártra együttvéve csak a választók 33 százaléka adná a voksát.

Find Out Now voting intention:

🟦 Reform UK: 34% (+1)

🔴 Labour: 18% (-)

🔵 Conservatives: 15% (-2)

🟠 Lib Dems: 13% (+1)

🟢 Greens: 10% (-) Changes from 20th August

[Find Out Now, 27th August, N=2,538] pic.twitter.com/ivkTBh1gRS — Find Out Now (@FindoutnowUK) August 28, 2025

A Reform UK szeptember 5–6-án tartja éves kongresszusát Birminghamben, amely mérföldkő lehet Farage számára: először léphet fel nagy figyelem által övezve, mint a miniszterelnöki szék egyértelmű követelője.

A szokásos menetrend szerint csak 2029-ben lenne esedékes az Egyesült Királyság következő parlamenti választása, ám amennyiben a Munkáspárt folytatja népszerűségi mélyrepülését, úgy a helyzet gyorsan megváltozhat, az új választáson pedig bevándorlásellenes Reform UK veheti át az ország irányítását.

Kiemelt kép: Nigel Farage, a brit ellenzéki Reform UK párt vezére – MTI/EPA/Tolga Akmen