Heves esőzések miatt a szlovén és a horvát tengerpart több városát is víz öntötte el

A heves esőzések nyomán kedden több tengerparti várost is elöntötte a víz a szlovén és horvát Isztria nyugati részén – írta a helyi sajtó.

A Dragonja folyó, amely a horvát-szlovén határ mentén folyik, és amelynek torkolata Piran településen található, áradni kezdett, valamint más közeli folyók is megduzzadtak, és kiönthetnek.

A hatóságok azt tanácsolták a helyieknek, hogy kerüljék a kockázatos helyzeteket, és maradjanak otthon.

A regionális polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek óva intettek attól, hogy a folyók közelében található utakat használják az emberek.

A Capris helyi rádió jelentése szerint a legnagyobb mértékben Piran települést sújtotta a heves esőzés, de áradásokról számoltak be Portoroz üdülővárosban is, továbbá a Koper városához közeli Kostabona faluban földcsuszamlásról érkeztek jelentések.

A Regional Obala nevű szlovén hírportál szerint Piranban, a turisták által kedvelt Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz áll.

A partvidékre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a folyók vízszintje miatt, az ország nyugati részére pedig továbbra is eggyel alacsonyabb mértékű. narancssárga riasztás van érvényben. Az időjárás várhatóan szerdán javulni fog. A heves záporok és zivatarok a múlt héten is problémákat okoztak a térségben.

A villámárvizek földcsuszamlásokhoz vezettek, megrongálták a Rizana és Koper közötti vasútvonalat, és károkat okoztak a Divaca-Koper vasútvonal építkezésen.

Horvátországban Novigradnál rövid idő alatt egy négyzetméterre 120 milliméter, Umagra pedig 98 milliméter csapadék hullott le.

A legtöbb kárt Novigrad környékéről jelentették – erősítette meg az Index című horvát hírportálnak Dino Kozlevac megyei tűzoltóparancsnok, aki elmondta, hogy minden szolgálat a helyszínen van, valamint erősítés érkezett Porecből, Rovinjból és Buzetből is.

Emellett a horvát meteorológiai szolgálat rendkívül erős zivatartevékenységet is regisztrált, két óra alatt közel 2000 villámcsapást jegyeztek fel.

A meteorológusok szerint egy úgynevezett „csapadékvonat” vonult el a térség felett, amilyen néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és akkor is áradásokat okozott.

Kiemelt kép forrása: X.com