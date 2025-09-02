Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Elismerte bűnösségét a volt ukrán parlamenti elnök meggyilkolásával vádolt férfi

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.02. 19:47

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
„Igen, elismerem, hogy megöltem, és szeretném, hogy a lehető leghamarabb elítéljenek, hogy kicserélhessenek egy hadifogolyra (Oroszországban), hogy megkereshessem halott fiam holttestét” – mondta a férfi a bíróságon helyi újságírók jelenlétében tartott meghallgatásán Lviv városának büntetőtörvényszékén kedden.

„Ez a személyes bosszúm az ukrán államhatalom ellen” – hangoztatta az 52 éves férfi, hozzátéve, hogy azért választotta ki áldozataként Parubijt, mert a közelben lakott.

A gyanúsított ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne az orosz hírszerzéshez.

Hétfőn az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és rendőrség is „orosz szálat” emlegetett az ügyben.

Kapcsolódó tartalom

Helyi sajtójelentések szerint a feltételezett gyilkos fia 2023-ban tűnt el orosz csapatokkal vívott harcokban Bahmut környékén.

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén („a Majdanon”) tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

A Lvivben szombaton lelőtt Parubijt kedden temették el nyugat-ukrajnai nagyvárosban.

A gyászszertartáson Petro Porosenko volt államfő mellett Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Julia Timosenko volt kormányfő és Vitalij Klicsko kijevi polgármester vett részt.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Andrij Parubij voksol az előrehozott ukrán parlamenti választáson Kijevben 2019. július 21-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

gyilkosságmerényletorosz-ukrán háború OroszországUkrajna

Ajánljuk még

 