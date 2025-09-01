Uniós vezető mondta ki: Európa már nem fontos

Az elmúlt két évtizedben sok minden megváltozott, és Európa számára véget értek a dicsőséges napok: már nem „globális politikai és gazdasági nehézsúlyú tényező” – mondta hétfőn Natasa Pirc Musar szlovén elnök a Bledi Stratégiai Fórum megnyitóján.

„Európa csak akkor lesz versenyképes, ha megtanuljuk félretenni nézeteltéréseinket és önös érdekeinket az unió és minden polgára sikere érdekében” – mondta az elnök.

A megnyitón Tanja Fajon szlovén külügyminiszter is felszólalt, aki szerint az ukrajnai és a gázai válság, valamint az EU nyugat-balkáni bővítése „az abba vetett hit iránti elkötelezettség próbái lesznek, hogy a békét diplomáciával, az igazságosságot törvényekkel, a biztonságot pedig együttműködéssel lehet felépíteni”.

Kiemelte emellett az álhírek jelentette veszélyt.

„A demokráciák nem maradhatnak fenn igazság nélkül. Ma azonban a dezinformáció, a külföldi beavatkozás és a mesterséges intelligenciával való visszaélés aláássa a bizalmunkat, eltorzítja a valóságot, és belülről gyengíti a demokratikus intézményeket”

– hangsúlyozta. Úgy vélte: az előre vezető út a hatékony multilateralizmus helyreállításán, a NATO és Európa egyesítésén át halad.

Következetesen, kettős mérce nélkül be kell tartani a nemzetközi jogot, a félelem és a hallgatás helyett az igazságot, a hatalommal szemben az embereket kell választani – mondta a külügyminiszter. Európának nemcsak gazdasági szereplőként, hanem elvi erőként is fel kell emelkednie

– fogalmazott, megjegyezve, hogy az EU talán nem hagyományos katonai hatalom, de hatalmas befolyással rendelkezik. A fórumon Kallas mellett António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint számos államfő és miniszterelnök is részt vesz a régióból és azon túlról.

A megnyitó ünnepséget palesztinbarát tüntetés kísérte. Fajon elfogadhatatlannak nevezte a Gázában zajló eseményeket, ugyanakkor arra kérte a tüntetőket, hogy békésen, sértegetések nélkül fejezzék ki a véleményüket. A fórum összes vendége azzal a szándékkal érkezik, hogy megossza a nézeteit – mutatott rá. „Ma az Európai Unió tehetetlenségét nem lehet egyetlen személynek tulajdonítani; egy sor kormány van, amely nem úgy cselekszik, ahogy mi azt szeretnénk” – mondta Fajon. A 20. nemzetközi Bledi Stratégiai Fórum hétfőn és kedden zajlik a szlovéniai városban, a megbeszélések középpontjában Európa szerepe áll az új globális környezetben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)