Újabb részleteket közölték az ukránok az egykori házelnök meggyilkolásáról, Oroszországot tartják a felbujtónak

Az ukrán rendőrség hétfőn sajtótájékoztatót tartott a korábbi parlamenti házelnök, Andrij Parubij szombaton történt meggyilkolásának ügyében. A hatóságok azt feltételezik, hogy a háttérben egy orosz szál is lehet, de ennek vizsgálata még folyamatban van. A sajtótájékoztatón nem bocsátkoztak részletekbe, de az ukrán sajtóban már megjelent egy lehetséges forgatókönyv arról, hogy pontosan mi lehetett a gyilkosság indítéka, és hogyan kapcsolódhatnak hozzá az oroszok.

Mint előzőleg írtuk, szombaton a nyílt utcán lőtték agyon Andrij Parubijt Lviv városában, a gyilkosságot egy térfigyelő kamera is rögzítette. A támadó elmenekült a helyszínről, de az ukrán rendőrök azóta elfogták.

Az Ukrajniszka Pravda szerint a lvivi rendőrség hétfőn sajtótájékoztatót tartott a nyomozással kapcsolatban, ahol azt mondták,

a nyomozók egyelőre bármilyen forgatókönyvet el tudnak képzelni a gyilkossággal kapcsolatban, de a lehetséges orosz szálak kivizsgálását tartják az első számú prioritásnak.

Közlésük szerint az elkövető egy 1973-ban született férfi, aki nem rendelkezett állandó munkahellyel. Az ukrán rendőrség helyettes főkapitánya, Andrij Negitov azt mondta: voltak bizonyos indítékai a bűncselekmény elkövetésére, de nem részletezte, hogy mik ezek. A közösségi médiában terjedő információkat pedig nem kívánta kommentálni (ezekre a későbbiekben még kitérünk).

Azzal kapcsolatban, hogy a tettes a hmelnickiji régióban fogták el, Nebitov azt mondta: a nyomozók nem zárják ki, hogy a gyanúsított illegálisan akarta elhagyni az országot. Közlése szerint a támadó bűntársai – ha voltak – jelenleg nem ismertek. Elmondása szerint a nyomozásnak nincs konkrét információja arról, hogy a támadónak bármilyen kapcsolata lett volna korábban Parubijjal.

Az ukrán sajtó szerint egészen meghökkentő háttere lehet a gyilkosságnak

Vitalij Hlahola ukrán újságíró a Telegram-oldalán foglalta össze, hogy a nem hivatalos forrásokban milyen információk terjedtek eddig a gyilkosságról. Mint írta, „a gyanúsított felkészült, kivárt, majd végül elkövette a bűncselekményt. A rendőrségnek 36 órába telt, mire nyomára bukkant és elfogta”.

Sőt, mint az újságíró írta

„sajtóértesülések szerint az orosz titkosszolgálat egy éven át zsarolta a támadót azzal, hogy információval rendelkezik halott fia holttestének hollétéről”.

Az ukrán sajtóban megjelent információk szerint a támadó fia még tavaly tűnt el a fronton, és az orosz titkosszolgálat ezt a veszteséget használta fel ahhoz, hogy felvegyék vele a kapcsolatot, majd azt mondták, hogy egy ismert ukrán politikus megöléséért cserébe átadják neki a holttestet. Eszerint az értesülés szerint a támadó mindössze azért Parubijt választotta ki, mert róla tudta, hogy hol lakik, és a támadófegyvert is az oroszoktól kapta.

Ezen (hivatalosan meg nem erősített) információk szerint a támadó azt mondta a rendőröknek, hogy a fegyvert és a mobilját egy víztározóba dobta, a gyilkosság alatt viselt ruháit pedig elégette. Továbbá azt állította, hogy eredetileg augusztus 23-án akarta elkövetni a bűncselekményt, de el kellett halasztania a végrehajtást.

Andrij Parubij, az ukrán parlament volt elnöke