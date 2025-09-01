Tömeggyilkos terroristák mellé zárják Greta Thunbergéket

Izrael az aktivistákat terrorista-börtönökben tartaná fogva, és megvonná tőlük az olyan különleges kedvezményeket, mint a televízió, a rádió és a speciális ételek. Legalább is ezt javasolta Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, aki egy vasárnapi kabinetülésen többek között Benjámin Netanjahu miniszterelnök előtt ismertette tervét, amelynek célja a valaha volt legnagyobb, Gázába tartó flottilla megállítása.

Az említett kabinetülésen Benjámin Netanjahu miniszterelnök mellett jelen volt még Jiszrael Kac védelmi miniszter, Gideon Szaár külügyminiszter és Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Izrael tengeri blokádot állított fel a Gázai övezet körül, amelyen keresztül aktivisták több alkalommal is próbáltak átjutni. Június elején például a Madleen nevű hajó, a Szabadság Flottilla Koalíció által szervezett flottilla – más néven hajóraj – indult el a blokád felé, azonban mikor a partok közelébe érkezett, az izraeli haditengerészet elfogta, és a hajót Asdod kikötőjébe vontatta, majd a résztvevőkkel egy filmet nézettek az iszlamista terrorszervezet Hamász október 7-i mészárlásáról. Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter akkor azt üzente a flottilla vezető aktivistáinak, köztük Greta Thunbergnek: „Gretának, az antiszemitának és Hamász-propagandista barátainak – világosan mondom: nem fognak eljutni Gázába”.

A flottilla célja a Gázai övezet izraeli tengeri blokádjának megtörése volt, és az, hogy felhívják a figyelmet a blokád által okozott humanitárius válságra.

Ben-Gvir hangsúlyozta, hogy a most Izrael felé érkező 50 hajóból és 44 ország aktivistáiból álló flottilla – humanitárius szándékai ellenére – Izrael szuverenitását veszélyeztető, a gázai Hamászt támogató kísérletnek minősül. Ez a legnagyobb flottilla, amely valaha Izrael felé hajózott, ami nemcsak diplomáciailag, hanem katonailag is kihívást jelenthet Jeruzsálemnek. Ezért Ben-Gvir ezúttal azt javasolta Netanjahunak, hogy ne elégedjen meg enyhe letartóztatásokkal és légi deportálással, hanem inkább álljon elő egy elrettentő stratégiával – írja a Jerusalem Post.

„A javasolt terv megerősíti Izrael határozott álláspontját: határaink védelme és nemzetbiztonságunk biztosítása nem alku tárgya”

– jelentette ki. A Global Sumud Flotilla, amely vasárnap indult Barcelonából, már a negyedik próbálkozás idén, hogy áttörjék a Gáza körüli tengeri blokádot. A szervezők szerint is ez „a valaha volt legnagyobb kísérlet a palesztin terület tengeri blokádjának megtörésére”.

Továbbra is a flottilla résztvevői között van Greta Thunberg svéd klímaaktivista is, aki kijelentette: „Az emberek napról napra ébrednek rá a népirtásra”, és bírálta a világ hallgatását Izrael nemzetközi jogot semmibe vevő politikájával szemben.

A Ben-Gvir által javasolt új irányelv szerint a flottillával kapcsolatban őrizetbe vett aktivistákat az izraeli Ketziot és Damon börtönökben tartanák fogva, amelyek terroristák és biztonsági foglyok elhelyezésére szolgálnak.

Az aktivistákat ezentúl hosszabb ideig tartanák bent nem úgy, mint korábban, amikor egy éjszaka után szabadon engedték őket. Megvonnák tőlük a különleges kedvezményeket, például a televíziót, rádiót és speciális ételeket, hogy világos üzenetet közvetítsenek: a terrorizmus támogatását nem tűrik el.

„Nem engedjük, hogy a terrorizmus támogatóinak kényelmes életük legyen. Teljes mértékben meg kell fizetniük tetteik következményeit” – mondta Ben-Gvir.

A biztonsági kockázatok további elhárítása érdekében Ben-Gvir javasolta, hogy az összes flottillában részt vevő hajót foglalják le, és adják át az izraeli rendfenntartó szervek használatára. A lefoglalás a kormány szerint teljesen jogszerű, mivel a flottilla nem pusztán politikai akció, hanem a blokád megkerülésére irányuló illegális kísérlet.

„Világos elrettentést kell kialakítanunk. Bárki, aki úgy dönt, hogy együttműködik a Hamásszal és támogatja a terrorizmust, kemény és hajthatatlan izraeli választ fog kapni”

– mondta, majd hozzátette: hetekig tartó, szigorú körülmények közötti fogva tartás után a terrorizmus támogatói kétszer is meggondolják, hogy újra részt vegyenek-e egy hasonló flottillában.

Ben-Gvir szerint ezek az intézkedések Izrael átfogó stratégiájának részét képezik, amelynek célja a nemzetbiztonság védelme és az eszkaláció megelőzése. „Az izraeli haditengerészet és a rendfenntartó erők teljes mértékben felkészültek arra, hogy kezeljenek minden felmerülő biztonsági fenyegetést” – zárta gondolatait.

Kiemelt kép: Greta Thunberg egy sajtótájékoztatón a Global Sumud Flotilla búcsúztatását megelőzően a barcelonai kikötőben, 2025. augusztus 31-én (Fotó: Getty Images)