Több helyen is előre törtek az oroszok és megsemmisítettek egy Patriot-állást Ukrajnában

Az elmúlt nap folyamán megsemmisített vagy eltalált ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel a hétfői orosz hadijelentés a Patriot légvédelmi rakétarendszer egy vezérlőfülkéjét és indítóállását, egy HIMARS sorozatvetőt és AN/MPQ-65 multifunkcionális radarállomást.

A moszkvai katonai tárca szerint hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1245 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A minisztérium továbbá több drónirányirányító pont és -összeszerelő műhely, lőszer- és anyag-, illetve műszaki raktárt, valamint két harckocsit, 11 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 260 repülőgép típusú drónt sorolt fel az eltalált vagy megsemmisített célpontok között.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)