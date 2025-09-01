Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Több helyen is előre törtek az oroszok és megsemmisítettek egy Patriot-állást Ukrajnában

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.01. 17:08

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az elmúlt nap folyamán megsemmisített vagy eltalált ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel a hétfői orosz hadijelentés a Patriot légvédelmi rakétarendszer egy vezérlőfülkéjét és indítóállását, egy HIMARS sorozatvetőt és AN/MPQ-65 multifunkcionális radarállomást.

A moszkvai katonai tárca szerint hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előretörtek az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1245 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Kapcsolódó tartalom

A minisztérium továbbá több drónirányirányító pont és -összeszerelő műhely, lőszer- és anyag-, illetve műszaki raktárt, valamint két harckocsit, 11 egyéb páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 260 repülőgép típusú drónt sorolt fel az eltalált vagy megsemmisített célpontok között.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)

frontvonallégvédelemorosz-ukrán háború

Ajánljuk még

 