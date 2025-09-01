Tagadja a Kreml, hogy Ursula von der Leyen repülőgépének GPS-ét megzavarták volna

Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője a testület sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az incidens Oroszország beavatkozásának az eredménye.
„Nem helytálló az értesülésük”
– reagált a Kreml szóvivője erre a kijelentésre.
Az orosz elnöki szóvivő ezzel a bolgár hatóságok közleményére reagált, amelyek megerősítették: az elmúlt hétvégén megzavarták annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét (GPS), amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította a bulgáriai Plovdivba. A bolgár hatóságok korábban Oroszországot tették felelőssé a navigációs rendszerét megzavarásáért.
Kiemelt kép: Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)